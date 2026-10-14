Futur adversaire de l'OL en Ligue Europa, Crystal Palace ne va pas s'entraîner à Londres. Les joueurs de Pierre Sage vont prendre leurs marques du côté du Parc OL ce mercredi en fin de journée.

Depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, l'OL a pris une certaine habitude européenne. Lors des matchs à l'extérieur en Ligue Europa, les joueurs lyonnais ne prennent plus la température du terrain sur lequel ils évolueront le lendemain. Dans un souci logistique, l'entraîneur portugais a décrété une séance de veille de match à Décines avant de mettre les voiles vers la destination. Seul un match sur un terrain synthétique peut casser cette habitude, comme cela avait été le cas avec le déplacement face aux Young Boys de Berne.

Un stade qui n'a plus de secret pour Sage et ses adjoints

Un choix discutable pour prendre des repères, même si la plupart des clubs ont désormais pris cette habitude européenne. Ce n'est pas le cas de Crystal Palace. Comme à son époque lyonnaise, Pierre Sage va bien diriger la dernière séance des Eagles à Décines en fin de journée. Si le coach ainsi que ses adjoints Jamal Alioui et Damien Della Santa connaissent tous les recoins du Parc OL, ce n'est pas le cas de leurs joueurs. À 18h30, après une conférence de presse forcément attendue à 17h30, Crystal Palace découvrira pour la première fois l'enceinte lyonnaise vide, avant d'accueillir près de 35 000 spectateurs jeudi.