L'OL va devoir se passer de Niakhaté

Touché durant la trêve internationale avec le Sénégal, Moussa Niakhaté va manquer le déplacement à Lens, vendredi. Le défenseur de l'OL est également incertain pour la venue de Crystal Palace, jeudi 15 octobre, en Ligue Europa...

C'est la hantise de tous les entraîneurs à chaque trêve internationale : voir un de leurs joueurs revenir blessé et donc manquer les matchs en club. Plutôt épargné par les blessures depuis le début de la saison, l'OL va devoir composer avec une absence majeure vendredi à Lens. En effet, comme indiqué par L'Equipe, Moussa Niakhaté ne va pas faire le déplacement dans le nord de la France. Touché aux ischios, le défenseur ne pourra tenir sa place pour la reprise de la Ligue 1 et serait même incertain pour la venue de Crystal Palace, jeudi 15 octobre, en Ligue Europa.

Promu capitaine par Patrick Vieira

C'est un coup dur pour Paulo Fonseca qui doit donc composer sans un de ses cadres défensifs, alors qu'il semblait avoir trouvé une paire qui fonctionne avec Felix Bacher. Cependant, rentré prématurément de son rassemblement avec le Sénégal avant le match contre les Comores (1-0), Moussa Niakhaté va devoir observer une période de repos. En espérant qu'elle ne soit pas aussi longue qu'espérée pour celui qui avait été promu capitaine des Lions de la Teranga durant cette trêve.