Autriche : Felix Bacher, un autre néo-capé à l'OL

Felix Bacher est devenu international autrichien A dimanche. Le défenseur de l'OL a vécu sa première sélection lors du match nul face au Kosovo (1-1).

Ces recrues ne regretteront pas d'avoir signé. Quelques mois seulement après leur arrivée à l'OL, Felix Bacher, Zachary Athekame (Suisse) et Mads Bidstrup (Danemark) ont vécu leur première apparition en équipe nationale A. L'Autrichien a dû se montrer un peu plus patient que ses camarades néanmoins, car il a joué seulement le dernier match de cette longue trêve, dimanche contre le Kosovo. Ralf Rangnick avait choisi de changer plus de la moitié de son 11 par rapport au nul 2-2 en Irlande jeudi.

Une gestion qui n'a pas empêché sa formation de ramener un point de son déplacement et donc de garder les Kosovars et les Irlandais à bonne distance au classement (8 points contre 5 pour ses poursuivants). Pourtant, ce sont bien les coéquipiers d'Edon Zhegrova qui ont ouvert la marque à la 70e. Mais Christoph Lang a remis les compteurs à zéro à la 85e minute dans une rencontre pas avare en occasions. De quoi maintenir l'invincibilité de l'Autriche sur les quatre affiches disputées lors de cette coupure internationale.

90 minutes pour sa première

Hors du groupe pour la première confrontation contre Israël (3-1), puis sur le banc lors des deux sorties suivantes, Felix Bacher a donc fait ses premiers pas chez les grands. Avant ça, il avait connu les U18, U19 et U20. À 25 ans, voilà qui devrait lui donner un coup de boost pour la suite. Celle-ci s'écrira probablement en novembre prochain avec la fin des duels de la phase de poules de la Ligue des nations. Mais en attendant, le défenseur central reviendra prochainement à Lyon pour préparer la 6e journée de Ligue 1 et le déplacement à Lens vendredi (20h45).