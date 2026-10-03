Une semaine avant de recevoir l'Olympique lyonnais, le RC Lens accueillait le Standard de Liège dans une rencontre amicale. L'objectif était de se remettre dans le bain et de reprendre de la confiance. C'est chose faite, les Lensois se sont imposés 2-0.

Sans victoire en championnat depuis la première journée, le RC Lens est en panne dans ce début de saison. À cause de leurs résultats médiocres, l'entraîneur Dino Toppmöller a été limogé juste avant la cinquième journée de championnat face à Monaco (2-1). La trêve a permis au nouveau staff dirigé par Yannick Cahuzac de poser ses bases et de commencer à travailler pendant la longue coupure. Les Lensois retrouveront le 9 octobre les hommes de Paulo Fonseca, en pleine confiance après la victoire face à Rennes (4-0). Avec une pause de trois semaines, les Sang et Or ont pu bénéficier d'une rencontre amicale pour se remettre en jambes. Ce vendredi après-midi, ils ont défié et dominé le Standard de Liège.

Une victoire après une prestation solide

On ne peut toujours pas voir pleinement la patte de Yannick Cahuzac, mais les Artésiens semblent monter en puissance. Ils ont notamment signé un clean sheet. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé depuis le Trophée des Champions contre le PSG en août (1-0). Grâce à Odsonne Édouard (10e) et Florian Thauvin (70e), sur penalty, les Sang et Or se sont imposés face aux Belges (2-0). Une affiche qui va permettre d'engranger de la confiance avant la réception de l'OL la semaine prochaine. Rendez-vous le vendredi 9 octobre à 20h45 pour l'ouverture de la sixième journée de Ligue 1.