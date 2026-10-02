Dernier match avant la trêve pour OL Lyonnes. Samedi, les Rhodaniennes reçoivent Toulouse (18 heures), avec Elma Nelhage, mais sans Melchie Dumornay

Il reste quelques efforts à finir pour boucler ce début de saison avec le sourire. Samedi, OL Lyonnes accueille Toulouse, le promu. Rendez-vous à 18 heures pour ce dernier match avant la trêve internationale. Sur le papier, les coéquipières de Wendie Renard sont largement au-dessus de cette formation toulousaine qui a récolté un seul point sur les trois premières sorties en D1. En face, les championnes en titre ont gagné trois fois, avec un score moyen supérieur à 7-1.

Pour cette affiche placée sous le signe d'Octobre Rose, Jonatan Giráldez compte un retour. La Suédoise Elma Nelhage revient après avoir raté les quatre dernières rencontres, toutes compétitions confondues. La défenseure figure dans le groupe convoqué pour la quatrième journée de Première Ligue.

Engen aussi est au repos

En revanche, et on s'y attendait après le choc en milieu de semaine face à Chelsea (0-0), l'entraîneur espagnol a laissé des joueuses au repos. C'est le cas d'Ingrid Engen, de Damaris Egurrola et de Melchie Dumornay. Un turnover réfléchi, mais aussi obligatoire puisqu'il ne peut pas appeler 23 joueuses comme en Coupe d'Europe. Devant en revanche, ça ne bouge pas, même si on peut s'attendre à des bouleversements importants dans le 11 de départ.

Le groupe d'OL Lyonnes : Endler / Grohs

Renard / Tarciane / Lawrence / Bacha / Sangare / Nelhage

Shrader / Swierot / Yohannes / Weir / Benyahia

Brand / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph