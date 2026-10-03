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Tyler Morton (OL) intervient devant Beraldo (PSG)
Tyler Morton (OL) intervient devant Beraldo (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

PSG - OL : un maillot spécial pour Octobre Rose

  • par Enzo Catolino

    • Le Paris Saint-Germain portera un maillot spécial à l'occasion de la réception de l'OL, le dimanche 25 octobre au Parc des Princes. Cette rencontre de la 8e journée de Ligue 1 s'inscrit dans la campagne d'Octobre Rose, dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein.

    Lors du choc face aux Lyonnais qui arrivera à la fin du mois d'octobre (le 25), les Parisiens arboreront une tenue spécialement adaptée pour la campagne Octobre Rose. Les noms et numéros des joueurs seront floqués avec un dégradé rose, tandis que le sponsor principal de l'équipe, affiché sur le devant du maillot, sera également floqué de cette couleur. Le ruban rose, symbole de la l'opération, sera également présent sur la tunique.

    Une opération également prévue chez les féminines

    Cette initiative ne concernera pas uniquement la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OL. La section féminine parisienne sera également mobilisée dans le cadre d'Octobre Rose. Les Franciliennes recevront OL Lyonnes le samedi 17 octobre, au Parc des Princes, avec ce même dispositif mis en place avec le club. Deux semaines plus tôt, ce samedi, les championnes de France en titre feront de même avec des animations en marge de la réception de Toulouse (18 heures).

    Plusieurs actions sont également prévues par le PSG tout au long du mois d'octobre. Tous les fonds récoltés permettront de soutenir les programmes de l'AP-HP.Sorbonne Université, notamment dans les hôpitaux Tenon et Pitié-Salpêtrière.

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