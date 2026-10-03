Auteur de 30 buts sur le début de saison, OL Lyonnes est resté muet mercredi soir contre Chelsea. Cela faisait depuis 2023 que la formation lyonnaise n’avait plus réussi à marquer à la maison en Ligue des champions.

Le choc était attendu et il a donné lieu à une belle bataille tactique. Il n’a finalement manqué qu’un but dans cette soirée pour qu’OL Lyonnes - Chelsea soit d’un très haut niveau. Malheureusement, les Lyonnaises ont manqué d’efficacité, au même titre que les Londoniennes. Un score de parité presque logique (0-0), de quoi rester un peu sur leur faim pour les plus de 7 000 spectateurs présents au Parc OL. Il faut dire que repartir du stade sans voir un but d’OL Lyonnes est plus que rare. Il faut d’ailleurs remonter à 2023 et la venue de… Chelsea pour retrouver la trace d’une rencontre européenne à domicile sans but des Fenottes.

Fleury et le PSG ont imité Chelsea sur la scène nationale

Chelsea, véritable poil à gratter d’OL Lyonnes ? Il se pourrait bien, d’autant plus que sur cette période de plus de trois ans, seules deux autres équipes ont réussi à contrecarrer les plans rhodaniens. En Coupe de France, Fleury avait éliminé les joueuses de Sonia Bompastor en accrochant le 0-0 sur le terrain Gérard Houllier avant de se qualifier aux tirs au but. En Première Ligue, le PSG avait ramené un point de Décines le 27 septembre 2025 grâce à un match sans but.