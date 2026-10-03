Trois jours après le nul concédé face à Chelsea, OL Lyonnes retrouve la Première Ligue avec la venue de Toulouse ce samedi (18h). Pour ce rendez-vous, Jonatan Giráldez devrait procéder à un large turnover, toujours dans son désir de concerner tout son groupe.

En ce mois d'Octobre Rose, OL Lyonnes reçoit le club de la Ville Rose ce samedi à Décines. À 18 h, le promu toulousain se présente au Parc OL pour la quatrième journée de Première Ligue avec une tête de nouvelle victime des Lyonnaises dans ce début de saison. Avant-dernières du championnat, les Toulousaines savent clairement que la mission s'annonce très compliquée en terres décinoises et, sans trahir de gros secrets, Jonatan Giráldez s'attend logiquement à un bloc très, très bas et très compact. Très loin de ce qui a été aperçu mercredi en Ligue des champions contre Chelsea (0-0).

Contrarié pour la première fois de la saison, OL Lyonnes a donc un peu un esprit revanchard ce samedi et l'objectif sera ainsi de retrouver le goût de la victoire et de poursuivre le sans-faute en championnat. La dernière fois que Toulouse s'était présenté face à la formation rhodanienne, cela avait tourné à la correction en 2013 (11-1). Bis repetita en ce début de soirée au Parc OL ?

Endler de retour dans le but ?

Pour ce rendez-vous, Giraldez a décidé de laisser au repos Melchie Dumornay, Ingrid Engen ou encore Damaris Egurrola. Autant de joueuses qui ont enchainé les minutes sur ce début de saison. Alors, après avoir lâché pas mal d'énergie contre Chelsea, OL Lyonnes devrait se présenter avec un onze de départ largement remodelé, à la veille de la trêve internationale. Des joueuses comme Inès Benyahia, Vicki Becho, Korbin Shrader ou même Christiane Endler devraient en profiter pour débuter la rencontre et retrouver des sensations. Toujours avec l'objectif de prendre les trois points et de parfaire le système du coach espagnol.