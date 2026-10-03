Plusieurs anciens de l'OL réunis à Metz pour le jubilé de Robert Pirès

Le jubilé de Robert Pirès s'annonce riche en légendes du football français et international. Organisé mardi 6 octobre à 20h45, au stade Saint-Symphorien, à Metz, l'événement va permettre de revoir plusieurs lyonnais.

Pour célébrer la carrière de l'ancien international français, la Team Pirès All-Star accueillera de nombreux joueurs, dont des anciens Lyonnais, lors du jubilé Robert Pirès. En défense, les supporters de l'OL pourront retrouver Samuel Umtiti ainsi qu'Éric Abidal. Le premier a porté le maillot du club rhodanien de 2004 à 2007 tandis que l'autre a fait toutes ses classes à l'académie lyonnaise avant d'écrire l'histoire qu'on connait avec l'équipe professionnelle.

Des générations de l'OL mélangées

Au milieu de terrain, les Lyonnais seront bien représentés avec Maxime Gonalons, Éric Carrière ainsi que Clément Grenier. Devant, les incontournables Sydney Govou et Bafétimbi Gomis seront également de la partie. Jessica Houara d'Hommeaux, passée par la section féminine de l'OL, complète le contingent lyonnais.

En plus des nombreux anciens Lyonnais, d'autres grands noms du football seront présents à Metz. Didier Drogba et Samuel Eto'o ont été annoncés au sein de la Team Pirès All-Star. À eux deux, ils cumulent six ballons d'or africains. Plusieurs champions du monde 1998, dont Laurent Blanc, ancien coach de l'OL, Marcel Desailly, Youri Djorkaeff et Bixente Lizarazu, participeront à cette soirée destinée à célébrer la carrière de Robert Pirès.