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OL Académie : Josué M'Bala avec les U15 français pour un Mondial inédit

  • par Enzo Catolino

    • L'Olympique lyonnais sera représenté chez les U15 français. Le défenseur Josué M'Bala a été retenu par l'équipe de France. Il participera à la Coupe du monde de sa catégorie.

    C'est une nouvelle convocation internationale pour un Lyonnais. Josué M'Bala figure dans la liste de 18 noms dévoilée par la FFF pour participer à la Coupe du monde et au Festival de la FIFA avec l'équipe de France U15. Le défenseur de l'OL, surclassé en U16, va ainsi découvrir une compétition au format particulier.

    Une compétition avec 191 nations

    Ce Mondial en Azerbaïdjan ne se dispute pas selon les règles habituelles du football à onze. Les rencontres se jouent à 8 contre 8, avec des matchs composés de deux périodes de 20 minutes. Un format pensé pour permettre aux jeunes footballeurs de multiplier les affiches. D'ailleurs, 191 pays seront représentés lors de la première édition de cette épreuve planétaire.

    Les Bleuets commenceront leur tournoi le 24 octobre et disputeront plusieurs parties sur une période très courte (Anguilla, Maldives, Estonie, Kosovo et Afrique du Sud). Ils enchaîneront les sorties jusqu'au 26 octobre avant la phase finale, qui se déroulera du 28 au 30 octobre. Pour Josué M'Bala, cette compétition constituera une nouvelle étape dans sa formation. Cette sélection confirme également la présence régulière des Gones dans les différentes catégories de l'équipe de France.

    Le programme des U15 français au Mondial

    • France - Anguilla le samedi
    • Maldives - France le dimanche
    • France - Estonie le dimanche
    • Kosovo - France le lundi
    • France - Afrique du Sud le lundi
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