OL : enfin des minutes pour Openda avec la Belgique, Greif décisif

Pour cette nouvelle journée de trêve internationale, Loïs Openda a connu ses premières minutes avec la Belgique. L'attaquant de l'OL a joué une dizaine de minutes, tandis que Dominik Greif et la Slovaquie ont partagé les points avec les Îles Féroé en Ligue des Nations.

Il attendait ça depuis le début de la trêve internationale. Après deux matchs disputés par la Belgique, Loïs Openda n'avait pas eu la chance de fouler les pelouses, Mark van Bommel ne lui accordant aucune minute de jeu. Frustrant pour l'attaquant de l'OL qui prenait donc son mal en patience. Vendredi soir, il a enfin pu revêtir le maillot des Diables Rouges pour la première fois depuis le 1er avril dernier.

Bien que remplaçant au coup d'envoi de Belgique - Turquie, Openda a profité de la tranquille victoire belge (3-0) pour faire son entrée à dix minutes de la fin. Il a pris la place de Kevin De Bruyne, en même temps que Malick Fofana faisait également ses débuts dans cette trêve internationale. Prochain rendez-vous forcément particulier pour les deux joueurs avec un déplacement au stade de France pour affronter les Bleus lundi.

Une finale contre les Espoirs belges pour Nartey

Dans les autres matchs avec des internationaux lyonnais, Dominik Greif était de nouveau titulaire avec la Slovaquie. Pour ce nouveau match de Ligue des Nations, le portier n'a pu garder sa cage inviolée contre les Îles Féroé à cause d'un csc à la 38e minute, mais il n'a pas été de trop pour permettre à son pays de ramener un point. Cinq arrêts et 1,52xG évité. Avant de se déplacer en Moldavie mardi, la Slovaquie reste leader de son groupe en Ligue des Nations.

De nul, il en a aussi été question pour Noah Nartey et les Espoirs danois dans les qualifications pour l'Euro. Le milieu lyonnais a joué un peu plus d'une heure contre l'Autriche et disputera une finale contre la Belgique mardi prochain pour un ticket direct, les deux nations n'étant séparées que par deux points. Enfin, Tiago Gonçalves a joué un quart d'heure de la large victoire 5-0 des U20 du Portugal contre la Tchéquie.