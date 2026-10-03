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Khalis Merah sous le maillot de la France
Khalis Merah sous le maillot de la France (Photo : FFF)

OL : cinq internationaux prennent le relais ce samedi

  • par Enzo Catolino

    • Encore quelques jours et les Lyonnais seront de retour dans le Rhône pour entamer le mois d'octobre. En attendant, il reste quelques matchs à disputer pour conclure en beauté cette trêve internationale.

    Les troisièmes et quatrièmes tours de Ligue des nations sont au programme pour les Lyonnais européens. Encore des matchs amicaux ou des rencontres de jeunes pour les autres. Voici le programme du jour, détaillé joueur par joueur.

    Noham Kamara, Khalis Merah (France U20)

    Les deux Lyonnais poursuivent et terminent leur trêve internationale avec les Bleuets. Après deux défaites consécutives face à l'Allemagne et à l'Angleterre, il leur reste un dernier match à disputer face à l'Italie pour clôturer cette série de matchs amicaux.

    France – Italie : à 11 h 00 (match amical)

    Zachary Athekame (Suisse)

    Après avoir réalisé deux rencontres pleines face à la Macédoine du Nord ainsi que face à l'Écosse, Zachary Athekame continue de progresser dans les rangs de la Nati et commence doucement à s'imposer au poste de latéral droit. Avec deux victoires en deux matchs, la Suisse va tenter de poursuivre sa série face à la Slovénie.

    Suisse – Slovénie : à 20 h 45 (J3 Ligue des Nations)

    Pavel Šulc (République Tchèque)

    Expulsé mardi face à l'Angleterre, Pavel Šulc est suspendu ce samedi soir pour la troisième journée de Ligue des nations qui oppose l'Espagne à la République tchèque. L'attaquant lyonnais, auteur d'un vilain tacle sur Elliot Anderson, va devoir regarder les siens depuis la tribune, face aux champions du monde en titre.

    Espagne – République tchèque : à 20 h 45 (J3 Ligue des Nations)

    Nicolás Tagliafico (Argentine)

    Ménagé complètement par Lionel Scaloni lors du premier match, Nicolás Tagliafico n'a toujours pas joué dans cette trêve internationale. Ce sera peut-être l'occasion pour lui de se montrer pendant cette trêve, avec l'Argentine qui affronte le Burkina Faso en match amical.

    Argentine – Burkina Faso : à 21 h 00 (match amical)


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