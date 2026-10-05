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Jule Brand avec l'Allemagne
Jule Brand avec l’Allemagne (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Infatigable avec OL Lyonnes, Brand va enchainer avec l’Allemagne

  • par David Hernandez

    • De nouveau titulaire avec OL Lyonnes contre Toulouse, Jule Brand enchaine en ce début de saison. La joueuse offensive ne va pas pouvoir beaucoup se reposer puisqu’elle a été retenue avec l’Allemagne.

    Elle avale les kilomètres depuis le début de la saison. Dans un nouveau rôle de piston, Jule Brand ne ménage pas ses efforts pour être au four et au moulin que ce soit défensivement ou offensivement. Malgré la répétition des efforts, l'Allemande est l'une des grosses satisfactions de ce début d'exercice à OL Lyonnes. Samedi, contre Toulouse (5-0), elle a encore réussi à se mettre en évidence avec une subtile talonnade pour Ada Hegerberg et le but du break. Une sixième passe décisive dans cette Première Ligue et l'impression que Brand s'épanouit, dans la continuité de la fin de saison passée.

    Deux amicaux en Allemagne

    Avec déjà plus de 400 minutes sur les cinq premiers matchs de la saison, Jule Brand aurait peut-être besoin de souffler un peu. Ce ne sera pas pour tout de suite puisque la joueuse offensive va retrouver sa sélection pendant la trêve internationale. Qualifiée pour la Coupe du monde 2027, l'Allemagne disputera deux amicaux contre l'Australie (9 octobre) et le Japon (13 octobre).

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