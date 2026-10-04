Avec déjà trois matchs de Ligue 1 déjà joués à la maison, le Parc OL est loin de faire le plein sur ce début de saison. Avec un peu moins de 40 000 spectateurs sur les trois premiers rendez-vous, le club lyonnais se situe au pied du podium.

Le rendez-vous est coché depuis le tirage, mais le 15 octobre prochain, le public lyonnais devrait logiquement répondre présent pour le retour de Pierre Sage à Décines. Ce ne sera pas une première pour l'ancien coach de l'OL, déjà revenu à deux reprises avec Lens, mais dans le contexte de la Ligue Europa, ce sera forcément particulier. Ce retour précédera un autre rendez-vous au Parc OL contre l'OGC Nice, trois jours plus tard. Les supporters seront-ils tout autant au rendez-vous en ce début de vacances scolaires ? Pour le moment, ça ne se bouscule pas au portillon du Grand Stade en Ligue 1.

Les violences autour du stade et les navettes payantes en cause ?

L'enceinte décinoise a déjà accueilli trois matchs de championnat, mais ce ne fut pas forcément les grandes affluences. Entre les vacances estivales pour la venue du Havre et les plaintes concernant le parking et navettes désormais payantes ainsi que les débordements de violence, le Parc OL est loin de faire le plein. Même le choc contre Rennes avant la trêve n'a attiré "que" 42 919 spectateurs. Sur les trois premiers matchs, cela donne une moyenne en dessous de 40 000 avec 39 679 spectateurs. De quoi positionner l'OL au pied du podium des clubs de Ligue 1. L'OM domine avec 60 848 suivi par le PSG (46 945) et le LOSC (45 246).