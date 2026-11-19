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Mercredi, Michele Kang s’est présentée devant la presse pour la première fois depuis fin juin. La propriétaire de l’OL n’a pas fait de grandes annonces, mais a pour le coup fait preuve d’un certain réalisme sur la situation. Une position qui contraste avec la posture que pouvait adopter son prédécesseur.

Pour des entrées d’investisseurs, de déclarations en grandes pompes, il faudra repasser. Cela n’a pas manqué d’en décevoir certains qui espéraient que la prise de parole de Michele Kang allait rimer avec annonces. Comme sa parole est rare, chaque intervention de la propriétaire américaine laisse à penser à du nouveau dans l’actualité de l’OL. Ayant usé d’un brin d’humour pour lancer sa conférence de presse en faisant référence à la sortie du jeu vidéo GTA VI, Michele Kang a offert un côté humain que certains pouvaient lui reprocher de ne pas montrer assez. Sans dire qu’elle est comme « monsieur tout le monde », son ensemble Chanel le rappelant bien, l’Américaine a joué le jeu pendant plus d’un heure.

Une pointe d’humour qui n’est pas passée inaperçue

Elle n’a d’ailleurs pas hésité à garder son assistance un peu plus longtemps que prévu, jouant une fois de plus l’humour auprès d’un confrère qui n’avait pas posé de questions. « Vous êtes sûr qu’on a fini ? Vous n’avez pas pris la parole », a-t-elle dit dans un sourire pour refermer cette conférence de presse. Certains diront que la stratégie de communication avait bien été travaillée en amont. On ne peut pas négliger ce point, néanmoins, voir la patronne se laisser aller à quelques facéties, choses qu’elle ne faisait pas avant, montre peut-être aussi que le costume lui plait de plus en plus.

Ayant mis des billes dès le départ avec son ancien grand ami John Textor, Michele Kang a logiquement des intérêts à rester à la tête du navire. Et c’est d’ailleurs ce qu’il y a le plus à ressortir de cette conférence de presse, sans grandes annonces : elle se voit encore à Lyon sur encore plusieurs années. Seule ou accompagnée ? Cela viendra en temps voulu, Kang n’ayant pas fermé la porte à des investisseurs. Cependant, elle est plus que jamais ancrée dans le projet.

L’OL reste plus que jamais malade

Un projet sur lequel elle n’a pas fait de mystère, comme pour couper l’herbe sous le pied à ceux qui s’imaginent voir l’OL revenir très vite dans le vert. Une semaine après l’annonce des résultats du premier trimestre 2026-2027, Michele Kang a fait preuve d’une certaine honnêteté sur la question. L’heure n’est pas à toujours la comparer à Jean-Michel Aulas ou John Textor, mais quand ses deux prédécesseurs auraient certainement noyé le poisson au détour de phrases bien tournées pour l’un ou choc pour l’autre, la femme d’affaires a plutôt joué cartes sur table. « Notre objectif est de terminer régulièrement sur le podium de Ligue 1. Malheureusement, aussi ambitieux que nous soyons, nous ne pourrons y arriver en un ou deux ans. On doit répondre à des défis financiers importants et rester dans les clous de la réglementation. D’ici quelques années, nous atteindrons cette régularité. »

A ceux qui n’avaient pas encore compris la situation de l’OL, Michele Kang y a apporté un message clair, se satisfaisant malgré tout d’avoir vu le club « obtenir des résultats supérieurs à ce que le budget laissait espérer l’an passé. »

Une posture de patronne

Ces belles paroles ne résoudront pas tous les problèmes et Kang a été claire sur la question, « il se peut que nous fassions des erreurs en route mais je vous (les amoureux de l’OL) demande de la patience ». Néanmoins, à l’heure où la situation financière du club préoccupe toujours en interne comme dans l’environnement lyonnais, Michele Kang reste une garantie à elle seule. Son discours mercredi n’a pas forcément apporté de grandes réponses. Pourtant, cette première prise de parole depuis juin dernier a montré que l’OL avait un capitaine à son bord. En apparence, mais aussi dans les faits. Consciente qu’elle joue gros aussi, la propriétaire sait où elle veut aller, avec qui et comment. Ne reste plus qu’à le retranscrire au propre. Mais là encore, tout ne se fera pas en un claquement de doigts.