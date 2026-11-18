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Depuis juin 2026, OL Lyonnes a la main sur les espaces de l’Académie à Meyzieu. À terme, l’idée est que les garçons rejoignent les professionnels à Décines, et que les joueuses lyonnaises fassent le chemin inverse. Ce mercredi, Michele Kang et Michael Gerlinger ont fait un point sur ce dossier.

Lundi, nous recevions Christian Bassila dans Tant qu’il y aura des Gones. L’occasion de faire un point tactique et technique sur l’Académie lyonnaise, pas en forme, du moins chez les Gones, actuellement. Ce mercredi, Michele Kang et Michael Gerlinger se sont exprimés sur ce même sujet. Les dirigeants ont surtout parlé du projet dans les cartons de réunir les hommes à Décines et les femmes à Meyzieu.

Inauguration du centre d’OL Lyonnes en avril 2029

Ce programme est bien lancé, et devrait connaître une grande avancée au printemps. « J’étais surprise que le centre de formation soit éloigné de l’équipe masculine. Je me suis dit qu’il était étrange de ne pas pouvoir observer les meilleurs. Il y avait un manque d’espace, un manque d’équipements. Cela avait du sens que les hommes soient rapprochés et que les féminines aient leurs propres infrastructures. Sur ce dernier point, les choses avancent, les plans sont prêts, a annoncé l’Américaine. Il y a différentes phases, mais nous sommes en train de finaliser les schémas pour les infrastructures. Si tout se passe comme prévu, l’inauguration du nouveau centre sera le 28 avril 2029. »

Pour les garçons, renouer avec la proximité entre les jeunes et les professionnels est une volonté partagée par beaucoup. « Nous savons très bien ce que nous voulons faire au GOLTC. Les plans sont établis. Nous sommes en train d’étudier plusieurs options pour la préformation et l’école de football. Il existe des terrains qui ne sont pas idéaux d’un point de vue logistique, mais qui sont disponibles. Il faut ensuite effectuer toutes les procédures administratives, qui peuvent durer des mois, voire des années », a prévenu le directeur général.

Un financement spécifique pour la préformation et l’école de foot de l’OL

Plusieurs étapes sont encore à franchir, et certains arbitrages devront être effectués. « C’est ce que nous sommes en train de faire en ce moment : discuter avec les propriétaires, les autorités et les collectivités. Nous travaillons également sur un financement spécifique pour l’école de football et la préformation avec certains de nos partenaires, a glissé l’ancien du Bayern Munich. Nous espérons trouver un accord prochainement et lancer le processus. »

Une chose est sûre, l’OL devra suivre le calendrier d’OL Lyonnes. « J’espère pouvoir confirmer que l’Olympique lyonnais sera prêt à changer en 2029. Pour la préformation et l’école de football, cela dépendra un peu du terrain. Plusieurs options sont encore à l’étude. Nous ne savons pas encore si le projet sera plutôt léger ou s’il sera de grande ampleur, a expliqué Michael Gerlinger. Ce sera selon les possibilités. Nous n’avons pas encore le projet définitif à ce propos. »