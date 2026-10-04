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En infériorité numérique, les U19 de l’OL font nul contre le Paris FC

  • par David Hernandez

    • Rapidement menés par le Paris FC puis en infériorité numérique à l’heure de jeu, les U19 de l’OL ont pris un point (2-2) et peuvent même avoir des regrets.

    Dans un monde normal, prendre un point en infériorité numérique serait un bon résultat. Il le sera quand même un peu pour les U19 de l’OL ce dimanche après-midi contre le Paris FC (2-2), mais il y aura tout de même quelques regrets. En difficulté sur ce début de saison, les Lyonnais souhaitaient prendre les trois points en ce week-end de reprise. Malheureusement, à l’image de cette entame de compétition, il y a toujours ce petit truc qui ne va pas dans le sens des joueurs de Karim Bounouara. Ce dimanche à Meyzieu, ce fut d’abord une ouverture du score parisienne sur la première occasion franche à la 11e minute.

    Les U19 n'avancent toujours pas

    En pivotant bien, Fofana a mis un coup à la tête de l’OL, qui a quand même cherché à réagir avec MuminovićMnamdji, qui avait connu ses premières minutes quelques heures plus tôt avec la réserve, ou encore Negri. Mais le cadre s’est dérobé à chaque fois. Plutôt bien dans la rencontre, l’OL a connu un deuxième coup du sort avec l’exclusion de Chaulet à l’heure de jeu. En infériorité numérique pendant une demi-heure, on aurait pu penser que les espoirs de victoire seraient terminés. Il n’en a rien été puisqu’en l’espace de deux minutes, Chekhab (77e) et Muminović (79e) ont inversé la tendance pour mener 2-1. En ayant fait le plus dur à dix minutes de la fin, les U19 de l’OL auraient dû tenir ce score. Mais le Paris FC a profité d’un errement défensif pour égaliser (83e). Frustrant et en même temps, les Lyonnais reviennent de loin.

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