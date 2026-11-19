Michele Kang a démarré sa prise de parole avec une touche d’humour, mercredi après-midi. À l’entrée de la conférence de presse, la propriétaire de l’Olympique lyonnais a surpris les journalistes en faisant référence à GTA 6, dont la sortie est particulièrement attendue.
Alors que l’actualité de l’OL était au cœur des échanges, grâce à la conférence de presse de Michele Kang et Michael Gerlinger, la dirigeante lyonnaise a choisi de détendre l’atmosphère d’entrée avec une référence inattendue, sur la sortie du jeu vidéo GTA 6. C’est une plaisanterie qui a notamment permis de mettre en lumière un phénomène mondial qu’elle venait tout juste de découvrir.
GTA 6, le jeu très attendu sort, ce jeudi
La sortie du jeu vidéo GTA 6 est prévue ce jeudi 19 novembre. Sa date a longtemps été repoussée, suscitant une attente insoutenable pour ses amateurs. C’est donc un évènement majeur pour les joueurs, qui attendent ce nouvel opus depuis de longues années. Michele Kang a justement reconnu qu’elle ne connaissait pas le jeu avant d’en entendre parler récemment.
« Je croyais que vous étiez venus parce que vous pensiez être là pour le lancement de GTA 6. Mauvaise nouvelle, vous n’êtes pas au bon endroit« , a-t-elle lancé aux journalistes présents. « Je viens juste d’apprendre ce que c’était que GTA 6. Je ne connaissais pas, mais je viens de comprendre que c’était un phénomène mondial« , a-t-elle poursuivi. C’est une entrée en matière assez inédite avant d’aborder des sujets bien plus sérieux concernant l’avenir de l’OL.
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