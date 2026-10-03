OL Lyonnes s'impose facilement contre Toulouse (5-0)

Face à un adversaire vaillant mais limité, OL Lyonnes a signé une nouvelle victoire en Première Ligue (5-0). Néanmoins, le visage montré par les habituelles remplaçantes n'a pas forcément été fameux.

Trois jours après le premier nul de la saison, le public lyonnais avait encore répondu présent ce samedi à Décines pour la quatrième victoire d'OL Lyonnes en Première Ligue (5-0). Pourtant, entre un temps maussade puis pluvieux et un promu toulousain qui avait tout d'une victime déclarée, certains auraient pu faire l'impasse. Ils étaient pourtant bien 5232 spectateurs à avoir pris place dans le Parc OL avec l'espoir de revoir les Fenottes portées vers l'offensive. Etant restées muettes pour la première fois depuis un an à domicile face à Chelsea, il y avait quand même peu de chance qu'elles réussissant pareil exploit une deuxième fois de suite.

Il n'a d'ailleurs fallu que trois minutes pour que le verrou toulousain ne saute. Dans un remake d'un coup-franc qu'elle avait inscrit contre Saint-Etienne, Inès Benyahia a trouvé la faille en enroulant bien son ballon. Un premier but qui laissait à penser à un début de correction, comme il y a 13 ans lors de la dernière confrontation entre les deux équipes (11-1).

Les entrantes ont redonné un peu d'allant

Il n'en a rien été car OL Lyonnes a fait preuve d'un vrai manque de précision, que ce soit dans les transmissions que dans le dernier geste. Sur une belle combinaison entre Becho et Brand, Ada Hegerberg a fait le break à la 28e avant que Chawinga ne corse l'addition avant de rentrer aux vestiaires (3-0, 38e). Alors oui, il y a eu une victoire logique contre un Téfécé, certes regroupé mais qui a longtemps cherché à relancer de derrière.

Mais dans le large turnover opéré par Jonatan Giráldez avec dix changements par rapport à Chelsea, certaines n'ont pas forcément marqué des points. Il a finalement fallu attendre les changements en cours de match pour avoir un nouvel allant dans les rangs rhodaniens. Cela s'est traduit par deux buts : celui de Liana Joseph (76e) puis de Caroline Weir (84e), son premier sous les couleurs lyonnaise. Place désormais à la trêve internationale avant le retour du championnat face au PSG le 17 octobre.