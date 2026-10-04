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Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (@UEFA)

OL Lyonnes - Toulouse (5-0) : Giráldez n'a pas vu un match de "top niveau"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Trois jours après le nul contre Chelsea, OL Lyonnes a renoué avec la victoire face à Toulouse. Malgré un nouveau score fleuve (5-0), Jonatan Giráldez n'était pas forcément satisfait du visage de son équipe, notamment en première mi-temps.

    Au moins, tout le monde a vu la même chose. Samedi en début de soirée, il ne fallait pas être un expert footballistique pour comprendre que la prestation offerte par OL Lyonnes n'était pas des meilleures. Pourtant, il y a bien eu un quatrième succès en quatre matchs de championnat et cinq buts inscrits contre Toulouse. Mais dans le cheminement qui doit conduire le club lyonnais à tout rafler sur son passage, le visage montré avait de quoi laisser sur leur faim les plus de 5 000 spectateurs du Parc OL. Ils n'étaient pas les seuls.

    "On a voulu aller trop vite"

    Jonatan Giráldez avait plutôt le visage fermé au coup de sifflet final. Ses joueuses avaient beau avoir retrouvé le chemin de la victoire après le nul contre Chelsea, l'Espagnol en attendait plus. "Le match n'était pas de top de niveau, parce qu'on a eu beaucoup d'erreurs à la construction du jeu. En première mi-temps, on a eu beaucoup d'erreurs sur les transitions. On a voulu arriver très rapidement à l'autre surface de réparation. Il aurait fallu être un peu plus patient pour être plus précise dans le camp adverse", a confié le coach à Olympique-et-Lyonnais et au Progrès.

    "Un nouveau clean-sheet, c'est bien"

    Regrettant notamment "les nombreuses pertes de balle" au milieu de terrain durant le premier acte à l'image de Julie Swierot (8) ou de Vicki Becho (10), Jonatan Giráldez ne voulait pas tout voir en noir samedi soir. Le technicien saluait "un nouveau clean-sheet" mais aussi la capacité d'adaptation de son équipe sur le deuxième acte pour corriger ce qui n'avait pas été en première. "On a ajouté un peu plus de joueuses dans la surface parce qu'on trouvait que ça manquait, notamment pour attaquer l'espace. On a vu une amélioration avec Ada (Hegerberg) et Tabitha (Chawinga)". Tout n'est donc pas à jeter dans ce match à sens unique, mais cette manita ne restera pas dans les mémoires lyonnaises, ni dans celle de Jonatan Giráldez.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - dim 4 Oct 26 à 8 h 55

      Donc j'en déduis comme le présente le journaliste que ce fut un match de cour de récréation , tout le monde courre vers le but en oubliant le ballon derrière.....
      Je posais la question " quels enseignements Gigi en a t'il retiré " , il me répond sur l'article "rien , zéro", donc la vieille garde avait raison......

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