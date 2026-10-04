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Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
Adil Hamdani lors d’OL – FC Saint-Gall (@OetL)

OL : un but a suffi au bonheur de la réserve à Jura Dolois

  • par David Hernandez

    • En déplacement dans le Jura pour la quatrième journée de National 2, la réserve de l'OL a signé sa deuxième victoire de la saison. Un but contre son camp du club jurassien a suffi au bonheur rhodanien.

    Une joie ne tient finalement qu'à peu de choses. Dans le football, c'est celle de finir un match avec a minima un but d'avance sur son adversaire. Samedi soir, Gueïda Fofana n'a certainement pas sauté au plafond face à la prestation générale de ses joueurs. Mais en ramenant trois points de Jura Dolois, l'entraîneur lyonnais ne pouvait bouder son plaisir. Bien que toujours poussive, la réserve de l'OL a signé un deuxième succès cette saison en National 2, portant à huit son nombre de points en quatre journées. Un bilan plus que correcte quand on connaît les difficultés rencontrées depuis le début de l'été, notamment offensivement.

    Konan décisif à l'heure de jeu

    D'ailleurs, dans le Jura, il n'a suffi que d'un seul but pour donner le sourire aux joueurs de l'OL. Et cela n'est même pas venu d'un des éléments de la réserve. Enfin si, un peu quand même. Mais sur un service d'Adil Hamdani, Timothée Dutot a surtout vu son centre être dévié par un défenseur jurassien, trompant ainsi Van Assche (0-1, 77e). Un but en fin de match qui va faire du bien aux têtes car la réserve rhodanienne avait fait le voyage en étant clairement amoindrie.

    Finalement, c'est avant le sourire qu'elle a repris la route de Lyon, bien aidée par un face-à-face gagné par Yvann Konan alors que le tableau d'affichage affichait encore 0-0 à l'heure de jeu. Avec ce succès, l'OL remonte à la 3e place derrière Bourgoin et Feurs.

    La composition de la réserve :  Konan – Kango, Seyo, Otobo, Dutot – Boulegroun, Akouokou, Sambi (Duclieu, 79e), Hamdani (Mnamdji, 84e) – Germinario (Gohi, 71e), Lurika (Hoareau, 84e).

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