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Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d’Argentine – Espagne (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nicolas Tagliafico (OL) une nouvelle fois préservé lors d'Argentine - Burkina Faso

  • par David Hernandez

    • S'entraînant avant tout de façon individuelle depuis le début du rassemblement, Nicolás Tagliafico a une nouvelle fois fait l'impasse sur l'amical contre le Burkina Faso. Le latéral n'était pas sur la feuille de match dans la large victoire de l'Argentine.

    C'est à se demander pourquoi il a pris la direction de l'Amérique du Sud, mais il y a bien une petite explication à cela et elle se nomme Lionel MessiBlessé et absent lors du dernier match de l'OL contre Rennes, Nicolás Tagliafico n'avait malgré tout pas déclaré forfait pour le rassemblement de l'Argentine. Le latéral a bien pris la direction de son pays, mais, pour le moment, brille par son absence sur les feuilles de match. Déjà hors du groupe contre la Bolivie, le Lyonnais n'était pas plus présent contre le Burkina Faso cette nuit du côté de Buenos Aires. Bien que présent au Monumental, Nicolás Tagliafico n'était pas en tenue et a observé en survêtement la démonstration argentine (7-0) contre la nation africaine, venue avec son équipe U23 suite à de nombreux problèmes logistiques.

    Un retour à Décines à la veille de Lens...

    Absent sur les deux premiers matchs et s'entraînant avant tout de façon individuelle depuis le début du rassemblement, Nicolás Tagliafico va-t-il jouer quelques minutes face au Bénin dans la nuit de mardi à mercredi ? Ce rendez-vous marque avant tout le dernier match de Lionel Messi sous le maillot argentin et cela explique en grande partie la présence du joueur de l'OL dans ce rassemblement malgré sa blessure. Un dernier adieu à la légende, quand bien même cela va signifier un retour à Lyon jeudi, soit la veille du déplacement à Lens. Et donc un potentiel forfait en raison du voyage, de la fatigue et de tout ce qui en découle…

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