OL Lyonnes : Benyahia "contente d'aider l'équipe"

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Inès Benyahia a profité du large turnover de Jonatan Giráldez pour se mettre en évidence. La numéro 10 d'OL Lyonnes espère avoir un rôle à jouer cette saison.

Avec le départ de Lindsey Heaps, elle avait choisi de prendre ce numéro toujours aussi historique. Ayant prolongé quelques semaines plus tôt, Inès Benyahia voulait montrer qu'elle faisait partie du projet OL Lyonnes et qu'elle comptait bien jouer un rôle sur la saison à venir. Sur ce début d'exercice, elle doit avant tout prendre son mal en patience car Jonatan Giráldez semble déjà avoir un onze de départ bien en tête. Avec à peine plus de cent minutes de jeu en quatre matchs, Benyahia a donc croqué à pleines dents le match contre Toulouse samedi (5-0). "Quand je suis sur le terrain, je donne tout ce que j'ai pour pouvoir aider l'équipe. Le coach fait ses choix et moi, dans tous les cas, je suis là. Je vais bosser et je vais continuer à faire ce que je peux", nous a-t-elle confié après la rencontre.

"Un petit remake du coup-franc dans le derby"

Ayant joué l'intégralité de cette quatrième journée de Première Ligue, l'internationale française pouvait avoir le sourire au coup de sifflet final. Peut-être la Lyonnaise la plus entreprenante de la partie, Inès Benyahia avait réussi à débloquer le match dès la troisième minute avec un coup franc qui n'était pas sans rappeler celui qu'elle avait inscrit dans le derby contre Saint-Étienne la saison passée. "Ça fait plaisir de marquer un coup franc et de marquer tôt, surtout dans le match. C'est important, on sait que dans ce genre de match, quand on joue une équipe à 5 derrière, c'est compliqué de marquer rapidement. Je suis contente d'avoir pu aider l'équipe à marquer aussi tôt." Avec l'espoir de jouer un rôle plus important en retour de trêve.