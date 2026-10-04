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Zachary Athekame lors de Suisse - Slovénie
Zachary Athekame lors de Suisse – Slovénie (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Ligue des Nations : Athekame (OL) et la Suisse poursuivent leur sans-faute

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • De nouveau titulaire pour la troisième fois du rassemblement, Zachary Athekame a encore connu la victoire. Le latéral de l'OL a joué 87 minutes dans la victoire suisse sur la Slovénie (2-1).

    C'est un rassemblement parfait pour le moment. Après des débuts réussis avec l'OL, Zachary Athekame enchaîne aussi en sélection. Appelé pour la première fois avec la Suisse après un premier rassemblement sans sélection, le latéral a connu sa première cape il y a un peu plus de dix jours. Et les choses s'enchainent avec la Nati. De nouveau titulaire contre l'Écosse, Athekame a connu une troisième cape samedi dans ce troisième match de Ligue des Nations pour la sélection helvétique.

    Une promotion déjà assurée en Ligue A ?

    Comme le dit le dicton, "jamais deux sans trois" et la Suisse a enchaîné un troisième succès de suite contre la Slovénie (2-1). Cela lui permet de s'envoler au classement avec cinq points d'avance sur leur adversaire du jour. Il reste un dernier match dans ce rassemblement de septembre avec la réception de la Macédoine du Nord, mardi. L'occasion d'une quatrième sélection pour Zachary Athekame après les 87 minutes à Lucerne samedi ?

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Gonedamien38 - dim 4 Oct 26 à 11 h 32

      C bien pour lui, moins pour nous, du coup ça fait parti des joueurs qu'il va falloir ménager alors qu'on a besoin de lui
      Que de matchs

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