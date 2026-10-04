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Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL en 2024-2025 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Zekovic buteur dans la victoire de l’équipe de France U17

  • par David Hernandez

    • Absent pour le match des U19 de l'OL ce dimanche en championnat, Bojan Zekovic est avant tout en sélection avec l'équipe de France U17. L'attaquant s'est illustré dans le large victoire contre les Etats-Unis (4-1) avec un but.

    Son absence sera forcément préjudiciable ce dimanche après-midi contre le Paris FC. Pour la sixième journée du championnat U19, l'OL ne pourra pas compter sur Bojan Zekovic puisque l'attaquant a été retenu dans la deuxième liste de l'équipe de France U17 et doit donc faire faire l'impasse sur son match en club. Il a utilisé cette absence à bon escient puisqu'il a été décisif dans la victoire française contre les Etats-Unis (4-1). Les deux nations s'affrontaient à la Pinatar Arena de San Pedro Del Pinatar, près de Murcie et les joueurs de Johan Radet ont connu un premier succès dans cette fenêtre internationale après deux défaites contre la Finlande avec un groupe différent, il est vrai.

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    Mais pour ce premier match en Espagne, la France a ouvert le score par Yanis Kharbouch (1-0, 25e) avant une égalisation américaine peu avant le repos (1-1). C'est en seconde période que les jeunes Français ont fait la différence par le même Kharbouch (2-1, 50e), Samy Bedja (3-1, 53e) et Bojan Zekovic (4-1, 85e). Prochain rendez-vous pour l'attaquant lyonnais et la sélection, mardi contre les Pays-Bas.

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