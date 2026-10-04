Dumornay (OL Lyonnes) avec Haïti pour deux matchs en France

Hors du groupe samedi mais bien présente à Décines, Melchie Dumornay va désormais rejoindre sa sélection. Haïti dispute deux matchs amicaux contre le Japon et l’Australie, qui se disputeront sur le sol français.

Avec 380 minutes de jeu depuis le début de la saison, il fallait bien qu'elle souffle à un moment. Ayant joué presque toutes les minutes sur les cinq premiers rendez-vous d'OL Lyonnes, Melchie Dumornay a pu profiter d'un peu de repos samedi contre Toulouse. Non convoquée par Jonatan Giráldez, au même titre que Damaris Egurrola et Ingrid Engen, la numéro 6 lyonnaise a malgré tout assisté à la victoire (5-0) de ses coéquipières en prenant place en tribunes. Il y avait logiquement un sourire sur le visage de l'Haïtienne, félicitant les autres joueuses d'OL Lyonnes au coup de sifflet final.

Un rassemblement dans la région parisienne

Comme bon nombre de ses partenaires, Dumornay va également mettre les voiles dans cette trêve internationale qui s'ouvre à partir de lundi. Si la fédération haïtienne n'a pas encore communiqué la liste, Melchie Dumornay disputera bien deux matchs amicaux. Mais, bonne nouvelle pour Jonatan Giráldez, elle n'aura pas à faire un long déplacement jusque dans les Caraïbes. En effet, Haïti disputera ses deux amicaux en France. Le premier contre le Japon le 9 octobre du côté de Saint-Ouen et du stade Bauer. Le second contre l'Australie, quatre jours plus tard à Chambly. Il sera ensuite temps de retrouver le quotidien lyonnais avec la préparation du choc contre le PSG.