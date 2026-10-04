OL : quatre Lyonnais en piste ce dimanche

Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)

Plus que trois jours avant la fin de la trêve internationale pour les joueurs de l'OL, qui retourneront ensuite dans le Rhône pour préparer le déplacement périlleux face à Lens, ce vendredi.

Les derniers matchs de Ligue des nations pour les Européens et des matchs amicaux pour les autres, histoire de bien terminer cette trêve internationale. Après deux semaines intenses pour les internationaux lyonnais, le bout du tunnel est enfin là. Voici le programme détaillé joueur par joueur.

Ernest Nuamah (Ghana)

Buteur ce mardi lors de la défaite face à la Gambie, Ernest Nuamah n'en finit plus de trouver le chemin des filets lors de ce début de saison. Néanmoins, les Ghanéens ne sont pas sur une bonne série. Avec deux défaites lors des deux premiers tours de qualification à la prochaine CAN, ils n'auront pas l'occasion de se rattraper puisque la partie de ce soir est un match amical.

Maroc - Ghana : à 20 h 00 (match amical)

Le Danois dispute son dernier match lors de cette trêve, ce dimanche, face aux Pays de Galles. Le milieu lyonnais n'a pas beaucoup joué avec la sélection danoise et a pu se préserver pour pouvoir revenir à Lyon la semaine prochaine en pleine forme.

Pays de Galles - Danemark : à 20 h 45 (J4 Ligue des Nations)

Hors du groupe sur le premier match puis sur la feuille lors du deuxième, Felix Bacher a majoritairement passé son temps en sélection sur le banc. Lui qui découvre la sélection autrichienne a eu seulement le temps de les observer. La trêve internationale se termine pour lui avant de revenir à Lyon dès ce lundi.

Kosovo - Autriche : à 18 h 00 (J4 Ligue des Nations)

En stage avec les jeunes Fennecs, Kaïl Boudache ne dispute que deux matchs face à l'Afrique du Sud, avant de retourner à Lyon la semaine prochaine. Le deuxième match est prévu ce dimanche en milieu d'après-midi.

Afrique du Sud - Algérie : à 15 h 00 (match amical)

À noter que Moussa Niakhaté devait également être présent ce dimanche pour disputer un match amical face aux Comores mais le joueur est rentré à Lyon et a quitté le rassemblement sénégalais à cause d'une blessure.