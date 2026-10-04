OL - Mercato : Fofana, "une recrue inespérée" pour le FC Séville

Censé rejoindre l'OL en toute fin de mercato, Youssouf Fofana a finalement rejoint le FC Séville au terme d'une dernière journée rocambolesque. Une arrivée "inespérée" pour le club espagnol.

Dans le dernier jour du mercato, les Fofana ont animé le marché des transferts, bien malgré eux. Mais entre Malick et Youssouf, l'OL a vécu au rythme de ces deux dossiers lors des dernières heures du mercato. Deux situations qui n'ont pas forcément donné une satisfaction finale avec Malick Fofana qui a rejoint Sunderland contre un chèque moindre que celui offert par Crystal Palace. De son côté, Youssouf Fofana avait bien pris la direction de Lyon avant de voir son avion dérouté vers Séville. Pourquoi ? Parce que l'OL n'avait pas réussi à trouver une porte de sortie à Nicolas Tagliafico avant 20h et donc une impossibilité de signer le milieu de l'AC Milan dans les temps.

"Nous avons offert toute la marge salariale que nous avions"

L'international français a ainsi atterri en Andalousie, pour le plus grand plaisir de son nouvel entraîneur Luis Garcia Plaza. "C'était inespéré pour nous, il nous amène beaucoup de qualité, s’est réjoui le technicien sur la Cadena COPE. Nous n'avons jamais pensé pouvoir le recruter, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il était 22h30 et j'étais au club, Fofana allait à l'Olympique lyonnais et il y a eu un problème là-bas, je ne sais pas si ça concerne l'heure d'inscription ou quelque chose comme ça, mais ils n'ont pas pu l'inscrire et on nous l'a proposé. Nous avons offert toute la marge salariale que nous avions et nous l'avons recruté." Chose que n'a pas pu faire l'OL, en raison de l'encadrement de la masse salariale dicté par la DNCG.