Actualités
Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
Youssouf Fofana, milieu de l’AC Milan (Photo by Franco Romano / NurPhoto via AFP)

OL - Mercato : Fofana, "une recrue inespérée" pour le FC Séville

  • par David Hernandez

    • Censé rejoindre l'OL en toute fin de mercato, Youssouf Fofana a finalement rejoint le FC Séville au terme d'une dernière journée rocambolesque. Une arrivée "inespérée" pour le club espagnol.

    Dans le dernier jour du mercato, les Fofana ont animé le marché des transferts, bien malgré eux. Mais entre Malick et Youssouf, l'OL a vécu au rythme de ces deux dossiers lors des dernières heures du mercato. Deux situations qui n'ont pas forcément donné une satisfaction finale avec Malick Fofana qui a rejoint Sunderland contre un chèque moindre que celui offert par Crystal Palace. De son côté, Youssouf Fofana avait bien pris la direction de Lyon avant de voir son avion dérouté vers Séville. Pourquoi ? Parce que l'OL n'avait pas réussi à trouver une porte de sortie à Nicolas Tagliafico avant 20h et donc une impossibilité de signer le milieu de l'AC Milan dans les temps. 

    "Nous avons offert toute la marge salariale que nous avions"

    L'international français a ainsi atterri en Andalousie, pour le plus grand plaisir de son nouvel entraîneur Luis Garcia Plaza. "C'était inespéré pour nous, il nous amène beaucoup de qualité, s’est réjoui le technicien sur la Cadena COPE. Nous n'avons jamais pensé pouvoir le recruter, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il était 22h30 et j'étais au club, Fofana allait à l'Olympique lyonnais et il y a eu un problème là-bas, je ne sais pas si ça concerne l'heure d'inscription ou quelque chose comme ça, mais ils n'ont pas pu l'inscrire et on nous l'a proposé. Nous avons offert toute la marge salariale que nous avions et nous l'avons recruté." Chose que n'a pas pu faire l'OL, en raison de l'encadrement de la masse salariale dicté par la DNCG.

    à lire également
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : quatre Lyonnais en piste ce dimanche

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    OL - Mercato : Fofana, "une recrue inespérée" pour le FC Séville 14:45
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : quatre Lyonnais en piste ce dimanche 13:45
    Melchie Dumornay contre Chelsea
    Dumornay (OL Lyonnes) avec Haïti pour deux matchs en France 12:45
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Zekovic buteur dans la victoire de l’équipe de France U17 11:45
    Zachary Athekame lors de Suisse - Slovénie
    Ligue des Nations : Athekame (OL) et la Suisse poursuivent leur sans-faute 10:45
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia "contente d'aider l'équipe" 09:45
    Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
    Nicolas Tagliafico (OL) une nouvelle fois préservé lors d'Argentine - Burkina Faso 08:45
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL : un but a suffi au bonheur de la réserve à Jura Dolois 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Toulouse (5-0) : Giráldez n'a pas vu un match de "top niveau" 07:30
    Caroline Weir avec OL Lyonnes
    OL Lyonnes s'impose facilement contre Toulouse (5-0) 03/10/26
    Melchie Dumornay contre Chelsea
    Revivez OL Lyonnes - Toulouse 03/10/26
    OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de Chelsea 03/10/26
    Elma Junttila Nelhage, joueuse de la Suède et d'OL Lyonnes
    Nelhage (OL Lyonnes) de retour contre Toulouse et retenue avec la Suède 03/10/26
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Une défaite de plus pour la France U20 avec Merah et Kamara titulaires 03/10/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : une réserve amoindrie se rend dans le Jura 03/10/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Chelsea
    Ligue des champions : OL Lyonnes muet, une première depuis 2023 03/10/26
    Tyler Morton (OL) intervient devant Beraldo (PSG)
    PSG - OL : un maillot spécial pour Octobre Rose 03/10/26
    Avant l'OL, Lens retrouve de la confiance face au Standard de Liège 03/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut