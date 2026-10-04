OL Lyonnes : Weir s’ajoute à la liste des buteuses

Après ses débuts en Ligue des champions, Caroline Weir a disputé ses premières minutes en Première Ligue avec OL Lyonnes. Le temps d’ouvrir son compteur but et de devenir la 123e buteuse de l’histoire du club lyonnais.

Les débuts ne se sont pas passés comme prévu. Après une bonne préparation terminée par une prestation aboutie contre le London City Lionesses, Caroline Weir avait hâte de démarrer officiellement l'aventure OL Lyonnes à Fleury. Malheureusement, la dernière séance avant la première journée de Première Ligue a eu raison de l'Écossaise, qui a dû faire l'impasse sur les trois premiers matchs. De retour contre le Servette FCCF, Weir a connu sa première titularisation contre Chelsea mercredi. Mais il manquait encore de fouler les pelouses du championnat. C'est fait depuis samedi et la victoire contre Toulouse au Parc OL (5-0).

Une justesse technique qui va faire du bien

Une manita à laquelle l'ancienne du Real Madrid a joué un rôle malgré seulement une dizaine de minutes sur le terrain. Son pressing a permis le 4-0 lyonnais grâce à Liana Joseph avant que Caroline Weir y aille de son propre but. Une frappe croisée du gauche à l'entrée de la surface pour une première réalisation en France. Il devient du même coup la 123e buteuse de l'histoire d'OL Lyonnes, succédant à Salma Paralluelo, autre recrue estivale.