Score'n'co - Lyon Capitale
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derniers commentaires
- chignol OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaSwiérot commet trop de maladresses.
- Dede Passion 69 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaPareil, merci de m'avoir renseigné sur ce fait de jeu capital avec le but de Chacha !😉
- Gune56 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaQue fait le TFC en APL ???
- Dom38 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaTarciane ferait même mieux à sa place sur l'aile.
- OL-91 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaSortez Becho !
- chignol OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaCa y est c'est reviendu. On a raté un but de Chacha. Remboursez !
- Gune56 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaBon on a raté le 3ème...
- OL-91 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaToulouse a peut-être égalisé à 2-2 mais nous ne le savons pas ! 😁
- Gune56 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaC'est encore un coup de l'extrême gauche 😁
- JackP OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaImage figée sur YouTube
- OL-91 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaCaméra cassée sur toutes les diffusions.
- OL-91 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaNous allons peut-être en rester à 2-0 ! 😁
- OL-91 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaOn dirait que le coach veut faire jouer Brand plus haut.
- chignol OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaImage complètement figée sur Youtube, chez vous aussi ?
- Dede Passion 69 OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de ChelseaPasse dé de Jule pour Ada, et 2- 0 . Bien vu Jule cette petite talonnade au coeur de la défense Toulousaine . 👍