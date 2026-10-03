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Jule Brand (OL) contre Lexi Potter (Chelsea) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes - Toulouse : Brand seule rescapée de Chelsea

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Trois jours après le nul en Ligue des champions, OL Lyonnes est de nouveau sur le pont, en Première Ligue cette fois-ci. Face à Toulouse, Jonatan Giráldez a choisi de changer presque tout son onze de départ.

    A peine le temps de souffler qu'il faut déjà être sur le pont. Trois jours après le choc contre Chelsea en Ligue des champions, OL Lyonnes retrouve l'antre du Parc OL pour la quatrième journée de Première Ligue. Pour ce dernier rendez-vous avant la trêve internationale, Toulouse se présente à Décines en qualité de promu et de formation qui n'a toujours pas goûté à la victoire en ce début de championnat. Une affiche largement à la portée des Lyonnaises sur le papier et Jonatan Giráldez a, sans surprise, choisi de faire tourner dans les grandes largeurs. En plus d'avoir laissé Melchie Dumornay, Ingrid Engen et Damaris Egurrola au repos, l'entraîneur espagnol a effectué pas moins de dix changements par rapport au onze aligné mercredi en coupe d'Europe.

    La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Sangaré - Becho, Shrader, Swierot, Brand - Benyahia, Hegerberg, Chawinga

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    2 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 3 Oct 26 à 17 h 29

      Normal que Jule joue encore, elle n'a pas assez courru contre Chelsea ! 😜
      Allez blague à part, bon match à tous les fans ! 💖et💙

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    2. Avatar
      dami43 - sam 3 Oct 26 à 17 h 31

      Je ne comprends vraiment pas la gestion du coach. ,Jule qui est sollicitée un maximun dans le couloir droit est de nouveau de corvée ce jour... Si, quelqu'un peu m'expliquer le raisonnement du staf je suis preneur.

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