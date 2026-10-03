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Elma Junttila Nelhage, joueuse de la Suède et d'OL Lyonnes
Elma Junttila Nelhage, joueuse de la Suède et d’OL Lyonnes @Fédération du Suède)

Nelhage (OL Lyonnes) de retour contre Toulouse et retenue avec la Suède

  • par David Hernandez
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    • De retour dans le groupe d'OL Lyonnes ce samedi pour affronter Toulouse, Elma Juntilla Nelhage prendra la direction de la Suède pendant la trêve internationale. La défenseuse affrontera la Lituanie en barrages européens pour la Coupe du monde 2027.

    À l'image de Wendie Renard, elle a connu une préparation plus que tronquée. Si Tarciane et Ingrid Engen ont autant joué sur ce début de saison, c'est avant tout parce que les solutions de rechange manquaient. Wassa Sangaré a eu quelques minutes, mais à côté de ça, la capitaine lyonnaise et Elma Juntilla Nelhage ont brillé par leur absence. La faute à des pépins physiques qui ont notamment fait rater les quatre derniers matchs à la Suédoise. Ce samedi, Nelhage retrouvera le groupe d'OL Lyonnes pour la venue de Toulouse. Après avoir joué une heure lors de la première journée, vivra-t-elle ses premières minutes depuis un mois ?

    Une place en finale de barrages à aller chercher

    À voir à partir de 18h, mais cela pourrait lui permettre de retrouver un peu de rythme avant de rejoindre sa sélection. En effet, malgré son absence d'un mois, Elma Juntilla Nelhage a été retenue dans la liste de la Suède pour cette trêve internationale. Un rassemblement important pour la nation scandinave qui joue une partie de sa présence au Brésil en juillet 2027 pour la Coupe du monde. Engagée dans les barrages européens, la Suède affronte la Lituanie à deux reprises avec une place en "finale" à décrocher.

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