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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : une réserve amoindrie se rend dans le Jura

  • par David Hernandez

    • Malgré la trêve internationale, la réserve de l’OL dispute bien un match de championnat ce samedi soir (18h). Gueïda Fofana doit composer avec plusieurs absences pour se rendre à Jura Dolois, co-leader de la poule.

    C'est le paradoxe de ces trêves internationales et du monde "amateur". Quand les fans de foot ont les yeux rivés sur les débuts de Zinedine Zidane à la tête des Bleus ou tout simplement à un match de sélection, en France, le ballon rond ne s'arrête pas. Après la Coupe de France le week-end dernier, le championnat reprend ses droits dans les catégories en-dessous de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est notamment le cas du National 2 et de la réserve de l'OL. Ayant fait relâche, malgré un amical, il y a une semaine, le groupe de Gueïda Fofana retrouve le championnat ce samedi avec un déplacement à Jura Dolois (18h). Une virée jurassienne qui ne se fait pas dans les meilleures conditions possibles, la faute à cette fameuse trêve internationale.

    Jura Dolois, co-leader mais à seulement deux unités

    Contre le co-leader de la poule F, l'OL se présente avec de nombreuses absences. Si Adil Hamdani a fait son retour de sélection en milieu de semaine, le reste des jeunes internationaux sont toujours sur le pont à l'image des Portugais Tiago Gonçalves et Mathias Da Silva, de Noham Kamara avec les U20 français ou encore d'Alejandro Gomes Rodriguez convoqué avec l'Angleterre. Autant d'absences préjudiciable pour une formation lyonnaise qui affiche cinq unités en trois matchs, deux longueurs derrière son adversaire du jour.

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