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Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Une défaite de plus pour la France U20 avec Merah et Kamara titulaires

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, l'équipe de France U20 disputait son dernier match amical de la trêve. Les jeunes Français se sont une nouvelle fois inclinés face à l'Italie, malgré les présences de Khalis Merah et Noham Kamara dans le onze de départ.

    Après les A vendredi soir au Stade de France, l'Italie et la France se retrouvaient également ce samedi en fin de matinée du côté de l'Espagne. Dans le cadre de la Ligue Elite U20, les deux nations s'affrontaient pour le dernier rendez-vous de cette trêve internationale. Et le moins que l'on puisse dire est que les joueurs de Bernard Diomède n'ont franchement pas pris confiance dans ce voyage ibérique. Après un court revers contre l'Allemagne puis une deuxième défaite face à l'Angleterre, les Bleuets se sont inclinés contre les Azzurri ce samedi. Un lourd revers 3-0 avec en prime un penalty raté en première période qui aurait pu laisser espérer un tout autre scénario en deuxième.

    Le brassard pour Kamara en cours de deuxième mi-temps

    Malheureusement, c'est donc bien avec trois défaites en trois matchs que les coéquipiers de Khalis Merah rentrent en France. Pour ce troisième match, le milieu de l'OL était titulaire, une première sur ce rassemblement, lui qui revient progressivement de sa blessure estivale. Il n'était pas le seul Lyonnais à entamer cette rencontre puisque Noham Kamara était également dans le onze de départ. Si Merah a joué 82 minutes, le défenseur a joué l'intégralité de la rencontre, récupérant même le brassard en milieu de deuxième mi-temps. 

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