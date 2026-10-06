Ligue 1 : Lens - OL arbitré par Jérémy Stinat

Ce vendredi marque la reprise de la Ligue 1 avec un Lens - OL en ouverture à 20h45. Cette rencontre de la 6e journée sera arbitrée par Jérémy Stinat.

Après trois semaines de pause, la Ligue 1 reprend enfin ses droits. Si les débuts de Zinedine Zidane à la tête des Bleus ont donné de l'intérêt à cette trêve internationale, le temps commençait à durer pour les supporters de l'OL. En manque de leur équipe qui restait sur un large succès contre Rennes (4-0), ils vont pouvoir reprendre leurs bonnes habitudes à compter de vendredi. Les joueurs de Paulo Fonseca seront en effet les premiers à faire leur rentrée ce vendredi (20h45) du côté de Lens. Un déplacement important à gérer puisqu'il lance une période particulièrement intense avec pas moins de huit matchs d'ici à la trêve de novembre.

Letexier à la VAR

Face à une équipe du RC Lens qui compte un nouveau coach en la personne de Yohan Cahuzac, l'OL ne veut pas tomber dans le piège nordiste. Pour cette première rencontre de la 6e journée de Ligue 1, les deux équipes croiseront pour la première fois de la saison la route de Jérémy Stinat. L'arbitre de 47 ans donnera le coup d'envoi à Bollaert et sera assisté par Christophe Mouysset et Julien Haulbert. François Letexier et Nicolas Rainville auront la charge de la VAR tandis qu’Azzedine Souifi jouera le rôle de quatrième arbitre.