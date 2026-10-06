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Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

Académie, PSG, gestion... OL Lyonnes doit s'adapter à sa trêve internationale

  • par David Hernandez

    • Depuis lundi, la première trêve internationale de la saison a pointé le bout de son nez chez OL Lyonnes. Comme toujours, Jonatan Giráldez doit composer avec un effectif plus que réduit pendant deux semaines. Le tout alors que le choc contre le PSG se profile en sortie de reprise.

    La saison a repris depuis tout juste un mois qu'il est déjà l'heure de se dire au revoir. Ayant lancé leur campagne 2026-2027 le 4 septembre dernier, les joueuses d'OL Lyonnes n'ont pas chômé. Quatre matchs de championnat et deux de Ligue des champions pour une bilan d'une équipe invaincue avec le nul face à Chelsea comme seul écart sur ce mois de compétition. Le rythme a été crescendo donc avec un rythme de deux matchs par semaine. Tout cela va bien se calmer du côté du GOLTC.

    Pendant que Paulo Fonseca va récupérer des forces-vives avec le retour de la Ligue 1 vendredi à Lens, Jonatan Giráldez va connaître le schéma inverse. Avec la première trêve internationale de la saison, le technicien lyonnais va devoir composer avec un groupe plus que restreint. Dix-huit joueuses ont pris la direction de leur sélection lundi et elles sont donc moins de dix sous les ordres de l'Espagnol : Christiane Endler, Wendie Renard, Mala Grohs, Romane Rafalski, Krobin Shrader ou encore Inès Benyahia. Pas une nouveauté et le quotidien d'OL Lyonnes depuis des années.

    Une opportunité pour les jeunes de l'Académie

    Cela n'empêche pas que ce soit une période particulière où il faut s'adapter à Décines. Ayant laissé un peu de repos après le succès contre Toulouse, les joueuses non-retenues avec leur pays vont avoir le droit à quelques séances cette semaine, avant de couper de nouveau. Difficile de faire des entraînements en n'étant à peine plus que pour faire deux triplettes à la pétanque, alors Jonatan Giráldez va faire appel à des jeunes de l'Académie. Si certaines ont également reçu une convocation avec les équipes de France notamment, l'Espagnol compte sur ces renforts pour "garder le rythme. Il y a eu beaucoup d'informations à prendre en compte dans la pré saison. La dynamique est plutôt positive, mais on va aussi revenir au plaisir du foot."

    Cela reste aussi une belle opportunité pour les jeunes de la réserve de se mettre en évidence et de pourquoi pas taper dans l'oeil du staff. Vu l'effectif pléthorique en temps normal, cela ne débouchera pas sur une promotion, mais OL Lyonnes a un vrai intérêt à développer ses jeunes en vue des nouveaux règlements de la FFF. Avec Joé Labiani, membre du staff pro et qui fait la passerelle avec l'Académie, cette trêve permet donc de poser aussi les bases de ce développement. "L'académie sera importante aussi pour soutenir nos joueuses de l'équipe première, nous a confié l'ancien coach du Barça. Cela permet aux jeunes de l'académie d'avoir l'opportunité d'être avec nous. Je pense que c'est important pour elle."

    Tarciane ne reviendra que le veille de PSG - OL Lyonnes

    S'il fait partie intégrante de ce projet formateur, Giraldez n'en oublie pas la compétition. Et pour OL Lyonnes, elle va être intense dès le retour de la trêve. Un déplacement au Parc des Princes le 17 octobre, avant d'enchainer avec un Olympico (24 octobre) puis la réception de l'Inter Milan en Ligue des champions (28). Comme souvent, le choc des meilleures rivales de Première Ligue intervient au mauvais moment avec peu de temps de préparation, mais Giraldez ne veut "pas y trouver une excuse. Ce sera la même chose pour les Parisiennes."

    Néanmoins, l'entraîneur lyonnais concède que ce "n'est pas l'idéal. Tarciane va par exemple rentrer de sélection la veille du match." De quoi laisser supposer que la Brésilienne sera d'ores et déjà absente à Paris. Mais avec Lily Yohannes et Salma Paralluelo qui s'affronteront à deux reprises sur le sol américain ou encore Ashley Lawrence avec le Canada, les cas de gestion de la fatigue sont nombreux à Décines.

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