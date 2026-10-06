France - Belgique (4-1) : encore des miettes pour Openda (OL)

De retour en France avec la Belgique lundi soir, Loïs Openda n'a pas eu le temps de se mettre en évidence. L'attaquant de l'OL n'a eu le droit qu'à cinq minutes de jeu, à l'image de son rassemblement.

Il y a la frustration individuelle d'un côté et de l'autre, la satisfaction de se dire que l'organisme n'a pas été trop sollicité. Entre Loïs Openda et Paulo Fonseca, l'interprétation de la trêve internationale sera bien différente. Après avoir perdu Moussa Niakhaté pour le déplacement à Lens, l'entraîneur portugais pourra se satisfaire de compter sur son attaquant. Ce dernier retrouvera son ancien club et aura pu se ressourcer un peu durant la trêve, même s'il aurait certainement aimé autre chose. En effet, de retour avec les Diables Rouges après avoir manqué la Coupe du monde, Openda n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent durant cette Ligue des Nations.

À peine un quart d'heure de jeu en quatre matchs

Deux matchs sur le banc contre l'Italie et la France avant de jouer une petite dizaine de minutes contre la Turquie. Ce n'est pas le retour en France lundi pour affronter les Bleus qui a changé la donne. De nouveau sur le banc au coup d'envoi, l'attaquant de l'OL n'a fait son entrée qu'en toute fin de match. Il a remplacé Diego Moreira alors que le score était encore de 2-1 pour les joueurs de Zinedine Zidane. Loïs Openda a donc assisté aux premières loges aux deux derniers buts français, sans avoir l'occasion de se mettre en évidence de son côté.