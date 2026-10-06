France - Belgique (4-1) : encore des miettes pour Openda (OL)

De retour en France avec la Belgique lundi soir, Loïs Openda n'a pas eu le temps de se mettre en évidence. L'attaquant de l'OL n'a eu le droit qu'à cinq minutes de jeu, à l'image de son rassemblement.
Il y a la frustration individuelle d'un côté et de l'autre, la satisfaction de se dire que l'organisme n'a pas été trop sollicité. Entre Loïs Openda et Paulo Fonseca, l'interprétation de la trêve internationale sera bien différente. Après avoir perdu Moussa Niakhaté pour le déplacement à Lens, l'entraîneur portugais pourra se satisfaire de compter sur son attaquant. Ce dernier retrouvera son ancien club et aura pu se ressourcer un peu durant la trêve, même s'il aurait certainement aimé autre chose. En effet, de retour avec les Diables Rouges après avoir manqué la Coupe du monde, Openda n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent durant cette Ligue des Nations.
À peine un quart d'heure de jeu en quatre matchs
Deux matchs sur le banc contre l'Italie et la France avant de jouer une petite dizaine de minutes contre la Turquie. Ce n'est pas le retour en France lundi pour affronter les Bleus qui a changé la donne. De nouveau sur le banc au coup d'envoi, l'attaquant de l'OL n'a fait son entrée qu'en toute fin de match. Il a remplacé Diego Moreira alors que le score était encore de 2-1 pour les joueurs de Zinedine Zidane. Loïs Openda a donc assisté aux premières loges aux deux derniers buts français, sans avoir l'occasion de se mettre en évidence de son côté.
Je comprends pas l'intéret pour le sélectionneur belge de l'avoir sélectionner, et de ne pas le tester. C'est censé servir a ça ces matchs amicaux (Oui parce que la ligue des nations c'est des matchs amicaux), a faire des tests dans tes convocations, pour établir ton effectif pour l'Euro... mais là il a même pas testé Openda
On a la chance d'avoir un Zidane , qui lui , veut concerner tous les joueurs , pas un seul qui ne joue pas .
Pour Openda , c'est absurde de le laisser sur le banc au profit d'un Lukaku qui est fini ( il ne joue même pas avec Fenerbahce ) . Ma fois tant mieux pour nous car il aurait été dangereux associé à Moreira et Lukébakio .
Je me suis bien régalé avec ce match. Comme il me semblait que le début de match serait morose, j'ai regardé juste les dix dernières minutes. J'ai raté le but de l'égalisation, mais j'ai bien apprécié le reste. Pendant 10/15 min j'ai vu une des meilleures équipes du monde. Ça vaut le coup de voir les fins de matchs de cette équipe.
Ils ont joué arrêté pendant une heure ( je me suis dit , holala on s'ennuie comme avec DD , rien n'a changé ) , puis les 4 entrants ont tout bousculé , il y a eu plus de vitesse , de rythme , de percussion , et les belges ont explosé comme des pop corns.
Mention aussi à Doué , mais quel joueur !
( et il n'a que 21 ans , c'est ouf !! )
je dirai trio dévastateur , car j'associe Doué à ce duo Cherki Olise .
On peut même se payer le luxe de se passer de melon d'or !
https://www.20minutes.fr/sport/football/ligue-nations/4251634-20261006-france-belgique-olise-cherki-si-assiste-naissance-duo-devastateur-bleu