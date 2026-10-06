OL : Pjanić tresse des louanges à Juninho

À l'occasion du Festival du Sport en Italie, Miralem Pjanić a retracé le cours de sa carrière et notamment son arrivée à l'OL. L'ancien milieu est revenu sur l'accueil de Juninho, alors qu'il n'était qu'un jeune de 18 ans.

Est-il la plus grande légende du club ? C'est une question à un million d'euros. Il y aura ceux pour qui cela ne fait aucun doute et d'autres qui ont pu être bercés par les exploits de joueurs plus anciens comme Bernard Lacombe ou Fleury Di Nallo. Quoi qu'il en soit, Juninho reste l'un des plus grands de l'histoire de l'OL et personne ne le remet en cause. Son passage comme directeur sportif et les deux fins d'aventure comme joueur puis dirigeant ont laissé un goût d'inachevé.

Mais le Brésilien restera à jamais comme le plus grand numéro 8 lyonnais. Un numéro que Miralem Pjanić n'a pas eu peur de prendre dès les adieux de Juninho à Gerland. Présent au Festival du Sport en Italie, le Bosniaque est revenu sur cet épisode. "J’ai passé un an avec Juni, puis il est parti. Et je voulais prendre son numéro. Je l’ai donc appelé pour lui demander si je pouvais prendre son numéro, alors que je n’étais encore personne. Et il m’a dit : "Mire, prends-le, car tu deviendras un grand footballeur et je serai très fier que tu aies mon numéro." Juni a été très important pour moi au début de ma carrière, et je lui dois beaucoup."

"Pour la première fois, je voulais ressembler à quelqu'un"

Plus que de recevoir l'aval de son aîné, Miralem Pjanić se rappelle surtout de son arrivée dans la capitale des Gaules. Formé au FC Metz, il débarque dans une "équipe qui vient de remporter sept titres de suite. C'était comme la Juventus. C’était l’équipe la plus forte de France à cette époque." Du haut de ses 18 ans et malgré un statut de grand espoir, l'ancien milieu la joue profil bas, tout en ayant les yeux grands ouverts à la vue de Juninho. "Pour la première fois, j’ai vu quelqu’un à qui je voulais ressembler sur le terrain un jour. Mais tant sur le terrain qu’en dehors. Juninho m’a beaucoup apporté. Les coups francs, c’est une chose, mais aussi son leadership, son comportement au quotidien, la façon dont il se préparait et comment il est devenu Juninho. C’était un modèle pour moi."

Ayant mené sa barque en Serie A (AS Roma, Juventus) ou en Liga (FC Barcelone), Miralem Pjanic a lui aussi amassé les titres et quelques coup-francs bien sentis, que ne renierait pas Juninho.