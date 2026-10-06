Rayan Cherki a profité de cette trêve internationale pour découvrir un nouveau rôle en équipe de France. L'ancien Lyonnais a été utilisé plus bas dans le jeu par Zinédine Zidane. Un choix qui lui permet de participer davantage à la construction et de montrer une autre facette de son football.

Convoqué dans la liste du nouveau sélectionneur en tant que milieu de terrain, Rayan Cherki a pu découvrir ce nouveau poste durant toute la trêve internationale. Lors de la victoire face à la Belgique (4-1), ce lundi, le Français est revenu sur cette nouvelle position et sur les exigences qu'elle implique. Il a même profité de cette occasion pour adresser une petite pique à ceux qui réduisent encore son jeu à ses qualités de dribbleur.

La volonté de montrer une autre facette de son jeu

Avec Zinédine Zidane, Rayan Cherki est utilisé dans un registre différent de celui qu'il occupait habituellement. Le joueur de Manchester City doit davantage participer au travail collectif et surtout limiter les pertes de balle. Un rôle qui semble lui convenir. "On parle de mes dribbles, mais je suis aujourd'hui dans un registre qui me force à faire des matchs complets, propres, et les vrais connaisseurs de football le comprennent", a lancé l'ancien Lyonnais sur TF1 après le succès contre la Belgique.

Le Français assure également avoir "appris à jouer à un nouveau poste" durant ce rassemblement. "C'est un style de jeu différent : je ne dois pas perdre la balle. J'aime ce poste et vous allez voir au fil du temps, que je vais encore plus prendre mes responsabilités", a-t-il poursuivi.

Une évolution qui a l'air de parfaitement convenir au sélectionneur, qui souhaite le voir continuer à ce poste dans l'avenir. La relation entre les deux hommes semble déjà particulièrement bonne. "Franchement, c'est kiffant. On a une relation extraordinaire", a expliqué Rayan Cherki, séduit par les principes transmis par Zinédine Zidane.