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Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
Kaïl Boudache avec l’OL contre le Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Boudache (OL) touché par un virus en sélection ?

  • par David Hernandez

    • Sélectionné avec les U23 d’Algérie, Kaïl Boudache n’a disputé que quelques minutes durant ce rassemblement. N’étant même pas entré lors du deuxième match contre l’Afrique du Sud, l’ailier de l’OL aurait été touché par un virus.

    Il a récemment confié son "rêve" de jouer une Coupe du monde avec l'Algérie, mais il doit pour le moment se contenter des Espoirs. Plutôt à son avantage depuis son arrivée à l'OL, Kaïl Boudache continue d'apprendre et de se faire les dents. À 19 ans, il a encore le temps et malgré le pressing de certains au pays, l'ailier a avant tout été retenu avec les U23 des Fennecs pour la première trêve internationale de la saison. Aux côtés de Daryll Benlahlouprêté par l'OL à Montpellier, il a donc rejoint le continent africain pour deux amicaux contre l'Afrique du Sud.

    Remis pour le déplacement à Lens ?

    Après être entré durant un bon quart d'heure lors de la première confrontation, Kaïl Boudache a brillé par son absence lors du deuxième acte dimanche. Pourtant, les observateurs du pays s'attendaient à ce que Rafik Saifi le lance d'entrée de jeu. Ce qui n'est pas arrivé puisque le Lyonnais n'était même pas sur la feuille de match. La cause ? D'après la presse locale, Boudache ainsi qu'Abdelaziz Kahia auraient été touchés par un virus, de façon assez conséquente. Dans l'impossibilité de jouer en sélection, l'ailier sera-t-il remis pour le déplacement à Lens vendredi ? Personne n'a pour le moment communiqué sur ce souci physique. Quoi qu'il en soit, si la réponse venait à être négative, ce serait un deuxième coup dur après la blessure de Moussa Niakhaté

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