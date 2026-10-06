OL : dernière journée de trêve internationale pour les Lyonnais

Après deux semaines pleines de trêve internationale, avec un programme chargé, voici le dernier jour de match pour les internationaux de l'OL. À partir de mercredi, les regards seront tournés vers la Ligue 1.

La plupart des joueurs en ont fini avec cette longue pause de trois semaines. Néanmoins, il reste encore une journée à disputer pour les cinq internationaux lyonnais restants. La quatrième journée de Ligue des nations se poursuit, sans oublier les qualifications à l'Euro U21 et les matchs amicaux. Voici le programme du jour, détaillé joueur par joueur.

Une trêve parfaite se conclut pour la Suisse et Zachary Athekame ce soir. Le jeune latéral droit lyonnais a disputé quasiment la totalité des rencontres avec la Nati durant cette trêve, signant trois victoires nettes. Il a même eu l'occasion d'être décisif lors du premier match. Pour terminer, la Suisse affronte la Macédoine du Nord pour la quatrième journée de Ligue des nations.

Suisse – Macédoine du Nord : à 20 h 45 (J4 Ligue des Nations)

Pavel Šulc (République tchèque)

À l'inverse de Zachary Athekame, Pavel Šulc a connu une trêve internationale difficile. Trois défaites en trois matchs pour la République tchèque et une expulsion pour l'attaquant lyonnais, lors de la rencontre face à l'Angleterre. Après un match de suspension, il retrouve les Anglais pour disputer le dernier match avec les siens, avant de retourner à Lyon.

Angleterre – République tchèque : à 20 h 45 (J4 Ligue des Nations)

Préservé lors des deux premiers matchs de cette trêve, le latéral gauche lyonnais n'a toujours pas joué la moindre minute avec sa sélection lors de cette trêve internationale. Après deux victoires, l'Argentine reçoit le Bénin pour les adieux de Lionel Messi au peuple argentin. À voir si le Lyonnais pourra participer à la fête.

Argentine – Bénin : à 20 h 00 (heure locale) (match amical)

Avant de retrouver les cages lyonnaises, Dominik Greif a un dernier match à disputer avec sa sélection. Le gardien slovaque a disputé deux rencontres sur trois lors de cette trêve, en ayant été décisif beaucoup de fois. La trêve s'achève pour lui ce soir, face à la Moldavie.

Moldavie – Slovaquie : à 20 h 45 (J4 Ligue des Nations)

Noah Nartey (Danemark U21)

Après avoir disputé les deux premiers matchs pendant cette trêve, le Danemark joue sa qualification directe à l'Euro U21 face à la Belgique, première du groupe. Noah Nartey a eu l'occasion de se montrer et pourra aider pleinement les siens lors de ce dernier match à enjeu, ce soir.

Danemark – Belgique : à 18 h 30 (qualifications Euro U21)