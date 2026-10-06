Actualités
Abner face à Amadou Haïdara lors d'OL - Lens en mai 2026
Abner face à Amadou Haïdara lors d’OL – Lens en mai 2026 (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Lens - OL : Haïdara incertain côté lensois ?

  • par David Hernandez

    • Vendredi, le RC Lens accueille l'OL du côté du stade Bollaert. Pour cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1, Yannick Cahuzac pourrait être privé d'Amadou Haïdara. Le milieu malien est sorti sur blessure en sélection.

    Il n'y a pas qu'à l'OL que la trêve internationale a peut-être fait des dégâts. Avec Moussa Niakhaté forfait et Kaïl Boudache qui pourrait l'être également, la formation lyonnaise a connu quelques déboires durant ces trois semaines de pause. Mais, en face, du côté lensois, Yannick Cahuzac va aussi devoir faire avec quelques absences. Comme écrit en ce début de semaine, deux éléments lensois sont forfaits en vue du choc contre l'OL vendredi (20h45) : Samson Baidoo (ischios) et la recrue Maik Nawrocki (ligaments croisés). Il y a par ailleurs quelques incertitudes puisque Jean-Clair Todibo et Thorgan Hazard étaient ainsi absents de la feuille de match dans l'amical contre le Standard de Liège vendredi dernier.

    Une sortie avant tout par précaution ?

    D'incertitude, il en est aussi question pour Amadou Haïdara, retenu avec le Mali durant la trêve. Capitaine de la sélection, le milieu de terrain a dû laisser sa place à l'heure de jeu contre le Maroc. La faute à un vilain coup sur le tibia qui a entraîné l'interruption du match pendant quelques minutes et un changement dans la foulée. Face au caractère amical de la rencontre, aucun risque n'a certainement été pris, mais à voir s'il n'y a pas de séquelles pour Haïdara, en vue de tenir sa place vendredi soir à Bollaert.

    à lire également
    OL : dernière journée de trêve internationale pour les Lyonnais

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner face à Amadou Haïdara lors d'OL - Lens en mai 2026
    Lens - OL : Haïdara incertain côté lensois ? 13:30
    OL : dernière journée de trêve internationale pour les Lyonnais 12:40
    Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
    Boudache (OL) touché par un virus en sélection ? 11:50
    Rayan Cherki avec la France
    Cherki (ex-OL) découvre un nouveau rôle avec les Bleus : "Les vrais connaisseurs de football le comprennent" 11:00
    Miralem Pjanic (OL) au milieu des joueurs du Real Madrid en mars 2010
    OL : Pjanić tresse des louanges à Juninho 10:15
    Loïs Openda et les joueurs de l'OL à l'échauffement
    France - Belgique (4-1) : encore des miettes pour Openda (OL) 09:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Académie, PSG, gestion... OL Lyonnes doit s'adapter à sa trêve internationale 08:45
    Alexandre Lacazette se plaint auprès de Jérémy Stinat lors d'OL - Montpellier
    Ligue 1 : Lens - OL arbitré par Jérémy Stinat 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'OL va devoir se passer de Niakhaté 07:31
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    OL : Paul Akouokou est bel et bien de retour avec la réserve 05/10/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : retour à l'entraînement avec Merah, Himbert et Nuamah 05/10/26
    Vicki Becho lors de la Coupe du monde U20 en 2022
    OL Lyonnes : 19 joueuses sélectionnées, voici leur programme durant la trêve 05/10/26
    TKYDG
    OL - Médias : retour de Tant qu'il y aura des Gones lundi 12 octobre 05/10/26
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    OL : Nakamura et le Japon s'offrent la Nouvelle-Zélande 05/10/26
    Tabitha Chawinga avec sa soeur Temwa lors de Malawi - Ghana
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga de retour avec le Malawi après la CAN héroïque 05/10/26
    Lens : deux forfaits et deux retours du côté lensois avant d'affronter l'OL 05/10/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le derby pour les U19, la réserve domine Marseille 05/10/26
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Openda, Nakamura et Gomes Rodriguez sur le pont ce lundi 05/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut