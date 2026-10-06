Lens - OL : Haïdara incertain côté lensois ?

Vendredi, le RC Lens accueille l'OL du côté du stade Bollaert. Pour cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1, Yannick Cahuzac pourrait être privé d'Amadou Haïdara. Le milieu malien est sorti sur blessure en sélection.

Il n'y a pas qu'à l'OL que la trêve internationale a peut-être fait des dégâts. Avec Moussa Niakhaté forfait et Kaïl Boudache qui pourrait l'être également, la formation lyonnaise a connu quelques déboires durant ces trois semaines de pause. Mais, en face, du côté lensois, Yannick Cahuzac va aussi devoir faire avec quelques absences. Comme écrit en ce début de semaine, deux éléments lensois sont forfaits en vue du choc contre l'OL vendredi (20h45) : Samson Baidoo (ischios) et la recrue Maik Nawrocki (ligaments croisés). Il y a par ailleurs quelques incertitudes puisque Jean-Clair Todibo et Thorgan Hazard étaient ainsi absents de la feuille de match dans l'amical contre le Standard de Liège vendredi dernier.

Une sortie avant tout par précaution ?

D'incertitude, il en est aussi question pour Amadou Haïdara, retenu avec le Mali durant la trêve. Capitaine de la sélection, le milieu de terrain a dû laisser sa place à l'heure de jeu contre le Maroc. La faute à un vilain coup sur le tibia qui a entraîné l'interruption du match pendant quelques minutes et un changement dans la foulée. Face au caractère amical de la rencontre, aucun risque n'a certainement été pris, mais à voir s'il n'y a pas de séquelles pour Haïdara, en vue de tenir sa place vendredi soir à Bollaert.