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Afonso Moreira lors d'OL - Lens
Afonso Moreira lors d’OL – Lens (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Lens - OL : les Lensois ont bien changé depuis le 4-0 de mai

  • par Enzo Catolino

    • Le souvenir de mai reste forcément douloureux pour les Lyonnais. Lors de la dernière journée de championnat l'an dernier, l'OL avait sombré face à Lens (0-4). Quelques mois plus tard, les deux équipes vont se retrouver, mais les Lensois auront un tout autre visage.

    Le 17 mai dernier, Lens dominait l'OL dans sa propre enceinte pour la dernière journée du championnat. Dans un contexte pourtant favorable aux Lyonnais, qui pouvaient encore terminer sur le podium, les Sang et Or avaient fait vivre une soirée cauchemardesque à leur adversaire. Wesley Saïd avait inscrit un doublé, avant que Florian Sotoca et Florian Thauvin ne viennent alourdir le score (0-4). Une véritable humiliation, alors que les Nordistes n'avaient plus rien à jouer au classement. Depuis, le Racing s'est complètement transformé en quelques mois. Entre le banc et le vestiaire, beaucoup de choses ont changé durant l'intersaison.

    Pierre Sage puis Dino Toppmöller ont quitté Lens

    Premier bouleversement majeur : l'entraîneur. Pierre Sage, qui l'avait conduit à une deuxième place en Ligue 1 et à la première Coupe de France de son histoire, a quitté le club après un exercice exceptionnel. Il a rallié Crystal Palace. Le technicien français a donc laissé une équipe qui venait de réaliser l'une des meilleures saisons de son histoire.

    Pour lui succéder, la direction lensoise avait opté pour Dino Toppmöller. L'Allemand, arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort, s'était engagé pour plusieurs années. Cependant, son aventure dans le Nord aura été de très courte durée. Après seulement six matchs toutes compétitions confondues, Lens et son entraîneur ont décidé de mettre fin à leur collaboration le 15 septembre dernier.

    Désormais, Yannick Cahuzac a pris les commandes du groupe. L'ancien capitaine des Sang et Or, revenu cet été comme adjoint de Dino Toppmöller, a été promu coach principal. L'état-major compte sur lui pour s'inscrire dans la durée et dans la stabilité. En quelques mois, elle est tout de même passée de Pierre Sage à Dino Toppmöller avant de confier l'équipe à Yannick Cahuzac.

    Un effectif profondément remanié

    Le changement ne s'est pas fait uniquement sur le banc. Les Artésiens ont connu un été particulièrement mouvementé sur le marché des transferts. Plusieurs membres importants de l'effectif sont partis. Wesley Saïd, auteur des deux premiers buts à Décines, a notamment quitté le club libre, tout comme Allan Saint-Maximin, Malang Sarr et Adrien Thomasson.

    Dans le sens inverse, Lens a multiplié les recrues. Michaël Cuisance, Thorgan Hazard, Michał Skóraś, Yacine Titraoui ou encore Franjo Ivanović l'ont rejoint. Jean-Clair Todibo est également arrivé en prêt. Le groupe a donc été profondément renouvelé pendant l'été, avec plusieurs titulaires des dernières années qui ont fait leurs adieux. De nouvelles têtes devront prendre le relais. Pour l'instant, c'est encore balbutiant, donc aux Rhodaniens de ne pas lancer la saison de leur futur rival.

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