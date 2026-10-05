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Saud Abdulhamid avec Lens (@RC Lens)

Lens : deux forfaits et deux retours du côté lensois avant d'affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Lens a quelques soucis en défense avant de recevoir l'OL vendredi. Même s'ils ont du choix, les Sang et Or se passeront de deux centraux. En revanche, deux autres joueurs ont fait leur retour lors du match amical face au Standard de Liège.

    Que donnera la première à domicile de Yannick Cahuzac à la tête de Lens ? Le nouvel entraîneur, qui a pris la place de Dino Toppmöller mi-septembre, n'a pas pu mener ses troupes à la victoire à Monaco (2-1). C'était avant la trêve. Alors que la dynamique n'est pas encourageante pour les Sang et Or, le technicien a profité du match amical contre le Standard de Liège vendredi dernier pour redonner du rythme à son groupe. Et un peu de confiance en prime, avec un succès 2 à 0. Lors de cette partie, deux joueurs ont fait leur retour.

    Le piston Saud Abdulhamid et le milieu de terrain Yassine Titraoui, qui étaient blessés, ont pu reprendre. Le premier a disputé 30 minutes de l'affiche face au Belge. Le second a eu droit à 40 minutes. De bon augure pour les Sang et Or qui ont eu de gros pépins à l'infirmerie en ce début de saison. Car en défense centrale, deux éléments sont forfaits en vue du choc contre l'OL vendredi (20h45) : Samson Baidoo (ischios) et la recrue Maik Nawrocki (ligaments croisés).

    Quelques incertitudes physiques, notamment en défense

    Au-delà des internationaux, Jean-Clair Todibo et Thorgan Hazard étaient également absents de la feuille. Deux garçons en manque de temps de jeu. On suivra également l'état de Kyllian Antonio, qui est sorti précocement en raison d'une petite gêne aux ischios, même s'il semble s'être arrêté à temps. "On a tous hâte de retrouver la compétition. Trois semaines, c’est long, mais ça nous a permis de travailler. On a encore une semaine pour bien préparer Lyon", a commenté Yannick Cahuzac sur le site du club après la victoire lensoise. Son futur adversaire, lui, surveille le cas Moussa Niakhaté, qui a quitté le rassemblement sénégalais avant la fin.

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