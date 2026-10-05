Objectif JO pour les Malawites. Après la formidable épopée de la CAN 2026 l'été dernier, le Malawi des sœurs Chawinga entame en octobre les qualifications pour les Jeux olympiques 2028. Mais ce ne sera pas facile.

Sont-elles redescendues de leur petit nuage ? En août dernier, le Malawi a créé l'exploit d'atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Même si l'histoire s'est achevée sur un 3-0 net contre le Cameroun, Tabitha Chawinga et ses compatriotes ont fait la fierté de tout un pays, alors qu'elles étaient les moins bien classées dans la hiérarchie de la FIFA. Maintenant, à elle de confirmer cette performance. Notamment lors des éliminatoires aux Jeux olympiques 2028.

Double confrontation contre le Zimbabwe

En octobre, l'attaquante lyonnaise tentera de faire franchir le second tour aux Malawites. Elles affronteront, en aller-retour, le Zimbabwe. La première manche se tiendra à domicile le vendredi 9 octobre (15 heures). Le retour aura lieu le mardi suivant. Le vainqueur de cette double confrontation passera une étape, mais le parcours restera difficile pour rallier les États-Unis dans deux ans. Seules deux équipes africaines prendront part aux JO.

Il faudra donc sortir vainqueur d'un tableau qui comprend l'Afrique du Sud, la Zambie ou encore le Ghana. Mais avant d'éventuellement se mesurer à ces bonnes formations du continent, il faudra déjà prendre la mesure des Zimbabwéennes. Le Malawi sera néanmoins favori contre un adversaire qui ne s'est pas qualifié pour la CAN. S'il passe, il rencontrera le gagnant de Kenya - Seychelles en février 2027.