OL : Nakamura et le Japon s'offrent la Nouvelle-Zélande

Le Japon a gagné la Kirin Cup contre la Nouvelle-Zélande ce lundi. Keito Nakamura et ses compatriotes ont battu leur adversaire 2 à 1.

La Kirin Cup tombe dans l'escarcelle du Japon. Ce lundi, il a dominé la Nouvelle-Zélande en "finale" de cette compétition amicale. Après avoir passé l'Équateur aux tirs au but (0-0, 5-4 tab), les Nippons ont gagné 2-1 en ce début d'après-midi pour leur quatrième et dernier match de la trêve internationale. Keito Nakamura a démarré la rencontre sur le banc, avant de disputer les 25 dernières minutes. Ce dont l'OL ne se plaindra pas, alors qu'il doit se déplacer à Lens vendredi.

Doan, servi par Nakamura, donne la victoire au Japon

Lorsqu'il a foulé la pelouse du New National Stadium de Tokyo à la 64e minute, l'ailier rhodien voyait son équipe être muselée par les Néo-Zélandais (1-1). Ben Old (32e) avait rapidement répondu à Ayase Ueda (28e) qui avait ouvert le score. Les deux formations se sont neutralisées jusqu'à la 71e minute, lorsque Ritsu Doan a offert la victoire aux Japonais (2-1) sur un centre au cordeau de... Keito Nakamura. Voilà qui achève de belle manière ce rassemblement avec la sélection pour l'ancien Rémois.

Il aura participé à toutes les confrontations des Samouraïs Bleus en étant titulaire contre l'Uruguay (3-1, une passe décisive) et l'Équateur. Il était sorti du banc à 20 minutes du terme face au Venezuela (2-1). Un temps de jeu assez équilibré pour l'attaquant, qui va maintenant revenir à Lyon pour préparer le déplacement à Bollaert le 9 octobre.

Gomes Rodriguez titulaire et battu avec l'Angleterre U19

Du côté de la réserve, on suit attentivement les prestations d'Alejandro Gomes Rodriguez. L'avant-centre a lui aussi conclu sa coupure internationale, mais il s'est incliné 1 à 0 contre la Belgique. Il était titulaire et a vu l'Angleterre U19 prendre un but à la 90e+2. Ce revers 1 à 0 est le seul des jeunes Britanniques, qui avaient dominé auparavant l'Irlande (1-0), la Norvège (2-1, une réalisation du footballeur de 18 ans) et les États-Unis (2-1). Lui aussi va prochainement retrouver Décines.