OL : dernière ligne droite avant une reprise très chargée

La trêve touche à sa fin. Du côté de l'OL, les joueurs restés à Lyon reprennent l'entraînement ce lundi et se préparent une période automnale particulièrement dense. Progressivement, ils seront rejoints par les internationaux.

Plusieurs Lyonnais sont encore sur le pont, en cette dernière semaine de trêve. Mais nous touchons au but, et bientôt, nous reverrons l'OL sur les terrains. Dès vendredi, ce qui va arriver bien assez vite au vu du peu de préparation dont bénéficieront les internationaux. Pour les joueurs restés à Lyon, ce lundi marque le retour aux affaires après un week-end de repos. Ils seront progressivement rejoints par leurs compères, dont Ernest Nuamah, Noham Kamara, Khalis Merah et Rémi Himbert, parmi les premiers à avoir achevé leurs obligations avec leur sélection.

Le groupe se prépare à jouer 6 matchs en 23 jours en octobre

Les hommes de Paulo Fonseca n'auront toutefois pas beaucoup de temps pour respirer. La Ligue 1 reprend déjà ce vendredi 9 octobre, avec un déplacement de l'OL sur la pelouse de Lens. Cette reprise lancera une période particulièrement chargée pour les hommes coéquipiers de Corentin Tolisso. Entre les rencontres de championnat et de Ligue Europa, ils vont enchaîner les matchs dans les prochaines semaines (6 en 23 jours). Un calendrier dense qui obligera l'effectif à rapidement retrouver son rythme après cette longue coupure.