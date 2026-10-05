Dimanche, Mads Bidstrup et Kaïl Boudache n'ont pas joué avec leur sélection respective. Les deux Lyonnais auront disputé 15 et 20 minutes au total durant la trêve.

Ils devaient être quatre en lice dimanche. Finalement, seul l'Autrichien Felix Bacher aura foulé les pelouses. Le défenseur central est devenu international A contre le Kosovo (1-1). Les autres Lyonnais n'ont pas pu s'exprimer en cette fin de week-end. Le match amical du Ghana contre le Maroc a été annulé, mettant un terme prématuré au stage d'Ernest Nuamah avec les Black Stars. Quant à Mads Bidstrup et Kaïl Boudache, ils sont restés sur le banc.

Le milieu danois n'a pas pris part à la victoire 1 à 0 de sa formation au Pays de Galles. Avec ce succès, le deuxième après celui obtenu contre ces mêmes Gallois le 27 septembre, le Danemark est deuxième de sa poule et toujours en lice pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Mais il lui faudra résister au Portugal (déjà qualifié) et à la Norvège (à trois longueurs) pour conserver cette place. Ce sera en novembre prochain. Avec Mads Bidstrup ? Le Rhodanien aura eu le droit à un quart d'heure lors du revers en terre norvégienne pour la première rencontre. Depuis, il n'a pas quitté sa chasuble de remplaçant.

Kaïl Boudache serait malade

Pour Kaïl Boudache, la donne serait différente. La presse locale raconte que le néo-capé avec l'Algérie U23 a attrapé un virus. Ce qui expliquerait qu'il ne soit pas apparu pour la seconde manche face à l'Afrique du Sud. Lors du premier test perdu 3-1 par les jeunes Algériens, l'ailier était entré à la 70e minute. Cette fois-ci, les protégés de Rafik Saifi ont tenu le choc (1-1). Les deux buts ont été marqués juste après la demi-heure de jeu. Le premier par les Sud-Africains (33e), avant la réponse des Fennecs à la 35e. Daryll Benlahlou n'a pas joué, au contraire de l'ancien Rhodanien Yacine Chaïb, qui était titulaire.