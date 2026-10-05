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OL - Médias : retour de Tant qu'il y aura des Gones lundi 12 octobre

  • par Gwendal Chabas

    • Sur pause durant la trêve internationale, Tant qu'il y aura des Gones revient dans une semaine. Rendez-vous le lundi 12 octobre avec Nicolas Puydebois et Baptiste Monveneur.

    Comme l'OL, qui a profité de la trêve internationale pour recharger les batteries, l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones a délaissé son plateau depuis deux semaines. En cette période sans Ligue 1 ni Ligue Europa, votre émission sur l'Olympique lyonnais a fait une pause. Mais elle reviendra très bientôt. Vous la retrouverez le lundi 12 octobre, à 19 heures, pour parler du déplacement à Lens (vendredi). Il sera aussi question du retour de Pierre Sage avec Crystal Palace, le 15 octobre.

    Sur YouTube et Twitch en direct

    Dans le futur numéro, vous verrez nos consultants Nicolas Puydebois et Baptiste Monveneur. Les deux anciens footballeurs formés au club reviendront sur l'actualité du groupe de Paulo Fonseca. Un opus évidemment diffusé en direct sur YouTube et Twitch. En attendant, vous avez la possibilité de voir ou revoir tous les précédents programmes de la saison. Notamment en podcast sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music

    Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre (plus de 12 000 vues sur le débrief du succès face à Rennes). Pour être certain de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux, dont Instagram.

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