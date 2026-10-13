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Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
Tabitha Chawinga lors de Malawi – Nigéria (Facebook : Football Association of Malawi)

OL Lyonnes : le Malawi et Tabitha écrase le Zimbabwe (0-7)

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Le rêve de Jeux olympiques se poursuit pour le Malawi de Tabitha Chawinag. Ce mardi, les Malawites ont dominé largement le Zimbabwe 7 à 0.

    Il n'y a pas eu match. Sur cette trêve internationale, le Malawi affrontait le Zimbabwe lors du 2e tour des éliminatoires aux Jeux olympiques 2028. Une première étape que Tabitha Chawinga et ses compatriotes ont validée sans aucun problème. À domicile, elles ont gagné 2 à 0 lors de la première manche vendredi. Ce mardi avait lieu le retour, et les Malawites n'ont pas laissé la moindre chance à leur rival. Un succès 7 à 0 qui s'est dessiné dès la première demi-heure de jeu.

    Triplé pour Temwa, un but pour Tabitha. Le Kenya les attend

    Temwa Chawinga avait déjà inscrit un doublé. Les sœurs Chawinga ont achevé le suspense au retour des vestiaires avec une réalisation chacune aux 53 et 57e minutes. Les deux attaquantes ne sont restées sur la pelouse qu'une heure, après avoir rempli leur mission. Leurs coéquipières ont alourdi la marque dans les dernières minutes, faisant gonfler le score.

    Le finaliste de la CAN 2026 est donc qualifié pour le 3 tour. Il y retrouvera le Kenya en février et mars prochain. Le parcours du combattant ne s'arrêtera pas là, puisqu'il devra franchir encore deux tours supplémentaires en plus de celui-ci afin de voir les États-Unis en 2028. En effet, seules deux nations africaines sur 35 seront qualifiées pour les JO.

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    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - mar 13 Oct 26 à 17 h 43

      Toujours très efficaces les sisters Chacha 👍

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